Mondiali 2018, Svizzera-Costa Rica: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni (titolo)

Si chiude il programma del Girone E di questi Mondiali di calcio di Russia 2018, uno dei raggruppamenti più equilibrati e combattuti. Domani sera alle ore 20.00 italiane a Niznij Novgorod, saranno di scena Svizzera e Costa Rica, in un match che ha rilevanza solamente per la formazione elvetica a livello di classifica generale, ma che i centroamericani non snobberanno minimamente, per provare a chiudere nel migliore dei modi una Coppa del Mondo decisamente deludente, e dalla quale sono già ampiamente eliminati.

Svizzera-Costa Rica rappresenta la classica occasione da non lasciarsi scappare per la nazionale rosso-crociata che può ancora sperare nella prima posizione del girone. Al momento, infatti, la selezione agli ordini del CT ex Lazio, Vladimir Petkovic, è a pari merito con il Brasile a quota 4 punti, mentre la Serbia, che giocherà in contemporanea proprio contro la Selecao, è ferma a 3. Con il senno di poi, dunque, la vittoria all’ultimo respiro contro i serbi risulta assolutamente fondamentale per una Svizzera che, come detto, può ancora raggiungere gli ottavi di finale come prima del suo gruppo.

Per il momento al comando c’è il Brasile ma solamente per la questione della differenza reti. Neymar e company infatti vantano +2 in questo computo, mentre la Svizzera è a +1. In caso di vittoria con un punteggio largo contro la Costa Rica, quindi, aumenterebbero le chance di sorpasso nei confronti di un Brasile che si giocherà tutto contro la Serbia a Mosca. Lo scontro diretto potrebbe favorire proprio gli elvetici che sanno di avere a disposizione una occasione da non lasciarsi sfuggire. Ad ogni modo, comunque, se il Brasile avrà la meglio su Milinkovic-Savic e compagni i rosso-crociati saranno matematicamente al turno successivo.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA-COSTA RICA

Il CT Petkovic per l’appuntamento presenterà una formazione praticamente identica a quella che ha sconfitto in rimonta la Serbia. Gli unici dubbi sono presenti nei giocatori a sostegno di Seferovic, con Zuber e Dzemaili che dovrebbero essere titolari assieme agli intoccabili Behramu, Xhaka e Shaqiri. In difesa davanti all’estremo difensore Sommer, ci sarà la solita difesa a quattro con Lichtsteiner e Rodriguez sulle fasce, con Akanji e Schär nel mezzo. Per quanto riguarda i centroamericani, invece, l’undici titolare vedrà qualche piccolo ritocco, ma vedrà la consueta difesa a tre con Duarte, Acosta e Gonzalez, con Urena prima punta sostenuto da Ruiz e Vanegas.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez; Behrami, Xhaka; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic.

COSTA RICA (3-4-2-1): Navas; Duarte, Acosta, Gonzalez; Gamboa, Borges, Guzman, Oviedo; Ruiz, Vanegas; Urena.

COME SEGUIRE IN TV IL MATCH?

Svizzera-Costa Rica sarà visibile in diretta, in chiaro, ed in esclusiva, da Mediaset sul “Canale 20”. Si potrà seguire l’incontro anche in streaming sul sito ufficiale del canale e tramite il sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Svizzera calcio – Di Laszlo Szirtesi / shutterstock