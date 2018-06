Mondiali 2018, Serbia-Brasile: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Alle ore 20 di domani (27 giugno), lo stadio Otkrytiye Arena, meglio conosciuto come Spartak Stadium, sarà teatro del confronto valido per il gruppo E dei Mondiali 2018 di calcio tra Serbia e Brasile.

I verdeoro, reduci dalla sofferta vittoria contro la Costa Rica (2-0), sono in vetta al raggruppamento con 4 punti, insieme alla Svizzera, con una differenza reti migliore. Contro i serbi, gli uomini di Tite hanno a disposizione due risultati su tre per accedere agli ottavi di finale, senza guardare quello che faranno gli elvetici contro i costaricani.

Una partita in cui però i sudamericani cercheranno di centrare i tre punti per assicurarsi il primato del girone e proiettarsi alla seconda fase nel migliore dei modi. Certo è che, in questa eventualità, ci potrebbe essere un incrocio con la Germania del tutto inatteso. Ma bisogna aspettare. Di sicuro, i brasiliani sono quelli che hanno dato l’impressione di godere della rosa maggiormente competitiva nel lotto delle favorite. Contro la Costa Rica, gli inserimenti di Douglas Costa e Firmino hanno completamente cambiato il corso dell’incontro, favorendo il successo finale. Servirà la stessa intensità.

Sulla sponda serba il ct Krstajić farà leva sulle qualità di Mitrovic e Milinkovic-Savic. La vittoria è quella che garantirebbe il pass agli ottavi ma l’obiettivo appare decisamente complicato. In questo senso, bisognerà dare uno sguardo anche all’altra partita del gruppo per comprendere quale potrà essere il destino della Serbia.

Su che canale vedere Serbia-Brasile in tv?

Serbia-Brasile sarà visibile su Italia Uno. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet. OASport coprirà l’evento, come al solito, con la propria DIRETTA LIVE testuale.

Mercoledì 27 giugno

ore 20.00 Serbia-Brasile – Spartak Stadium

LE PROBABILI FORMAZIONI

Serbia (4-2-3-1): Stojkovic; Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov; Matic, Milivojevic; Tadic, Milinkovic, Ljajic; Mitrovic. CT: Krstajić

Brasile (4-3-3): Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar. CT: Tite













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUI MONDIALI 2018

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: AGIF / Shutterstock.com