Mondiali 2018, Svezia-Corea del Sud: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Al Nizhny Novgorod Stadium di Nižnij il 18 giugno 2018, alle 14 ora italiana, Svezia e Corea del Sud animeranno la scena nel confronto valido per il gruppo F.

La rappresentativa coreana può festeggiare la decima partecipazione (la nona consecutiva) alla Fase Finale dei Mondiali di calcio. Il pass iridato del 2018 ha un significato particolare e gli asiatici cercheranno di far valere le loro qualità di squadra compatta e ben organizzata anche se uguagliare il quarto posto del 2002 appare improbabile.Il punto di riferimento è l’esterno offensivo del Tottenham, Son Heung-Min, grande protagonista in Champions League e Premier League con la maglia degli Spurs. Altro giocatore da tenere sotto osservazione è l’attaccante del Salisburgo Hwang Hee-Chan, che in Europa League ha fatto vedere le sue qualità, esaltato dall’organizzazione data dal tecnico Marco Rose. Gran parte dei calciatori milita nel campionato giapponese e il livello, soprattutto dal punto di vista dell’intensità, non può essere paragonabile a quello europeo.

Guardando agli svedesi, il calcio scandinavo è sinonimo di Caporetto per il Bel Paese, dopo l’esito del playoff del 13 novembre 2017. Un gruppo compatto che ha prevalso contro gli azzurri e che ora vuol giocarsi le proprie chance in un match dove sarà importante vincere, tenendo conto delle altre compagine del raggruppamento: Germania e Messico. Emil Forsberg, centrocampista del Lipsia è, data l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, il calciatore di maggior talento tra i 23 prescelti dal CT. Gran parte del peso della responsabilità per l’accesso agli ottavi probabilmente sarà sulle sue spalle. Lui, certamente, con una giocata, può cambiare l’esito di una gara.

Programma, orario e su che canale vederla in tv

Il match tra Svezia e Corea del Sud sarà visibile in diretta esclusiva, in chiaro, su Italia 1: match in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet. Inoltre vi sarà la copertura della DIRETTA LIVE testuale di OASport.

Lunedì 18 giugno

ore 14.00 Svezia – Corea del Sud

LE PROBABILI FORMAZIONI

SVEZIA (4-4-2): Olse; Krafth, Lidenlof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Ekdal, Larsson, Forsberg; Berg, Toivonen

COREA DEL SUD (3-4-1-2): Seung-Gyu; Young-Sun, Ban-Suk, Min-Woo; Lee-Yong, Jung, Sung-Yeung, Jo-Hoo; Jae-Sung; Heung-Min, Hwang













