Mondiali 2018, Senegal-Colombia: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Giovedì 28 giugno si giocherà Senegal-Colombia, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre si sfidano in un vero e proprio scontro diretto che deciderà le sorti del gruppo H, quello attualmente più equilibrato dell’intera rassegna iridata. Può succedere davvero di tutto: gli africani hanno sconfitto la Polonia all’esordio e poi hanno pareggiato col Giappone, i sudamericani sono crollati all’esordio contro i nipponici prima di eliminare gli europei. Ai Leoni della Teranga basterebbe un pareggio per garantirsi la qualificazione agli ottavi di finale mentre i Cafeteros sono obbligati a vincere per continuare la propria avventura nella competizione.

Si preannuncia una sfida molto avvincente e appassionante in cui può succedere di tutto, con tantissimi campioni in campo che si daranno battaglia per la vittoria. Il Senegal si affida naturalmente alla difesa guidata da Koulibaly e Sané, mentre davanti punta sulla verve di Mané e sulla punta Niang. La Colombia degli estrosi Cuadrado, James Rodriguez, Falcao è in grado di segnare da un momento all’altro.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Senegal-Colombia, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 28 GIUGNO:

16.00 Senegal-Colombia

SENEGAL-COLOMBIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Senegal-Colombia sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

SENEGAL-COLOMBIA: PROBABILI FORMAZIONI

Senegal (4-4-2): K.N’Diaye; Wagué, Sané, Koulibaly, Sabaly; Ismaila, Gana, A. N’Diaye, Mané; Niang, P.A. N’Diaye. CT: Cissé

Colombia (4-2-3-1): Ospina; Arias, Mina, Mojica, Sánchez; Barrios, Aguilar; Cuadrado, James Rodriguez, Quintero; Falcao.













Foto: marco iacobucci epp shutterstock