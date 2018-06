Mondiali 2018, Portogallo-Marocco: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Mercoledì 20 giugno si giocherà Portogallo-Marocco, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Il gruppo B entra nel vivo: i Campioni d’Europa, reduci dal pirotecnico 3-3 contro la corazzata Spagna, sfideranno i Leoni dell’Atlante che invece sono stati sconfitti dall’Iran in pieno recupero. I lusitani partiranno con tutti i favori del pronostico, trascinati da Cristiano Ronaldo che sta attraversando uno stato di forma davvero strepitoso dopo la tripletta confezionata contro le Furie Rosse. Benatia e compagni, però, proveranno a confezionare un’impresa stellare e a rimanere ancora in corsa per una difficilissima qualificazione agli ottavi di finale.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Portogallo-Marocco, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 20 GIUGNO:

14.00 Portogallo-Marocco

PORTOGALLO-MAROCCO: SU CHE CANALE VEDERLA IN DIRETTA TV E IN STREAMING

Portogallo-Marocco sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

La partita sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

PORTOGALLO-MAROCCO: PROBABILI FORMAZIONI

Portogallo (4-2-3-1): Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; William Carvalho, Joao Moutinho; Bernardo Silva, Guedes, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo. CT: Santos

Marocco (3-4-3): Munir; Hakimi, Benatia, Saiss; Harit, El Ahmadi, Ziyech, Boussoufa; Belhanda, Kaabi, S. Amrabat. CT: Renard













