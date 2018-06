Mondiali 2018, Perù-Danimarca 0-1. Decide Poulsen, Cueva sbaglia un rigore per gli Inca

La Danimarca approfitta degli errori del Perù e porta a casa i tre punti agganciando la Francia in vetta al Girone C: finisce 1-0 per la squadra europea, decide un gol in contropiede di Poulsen al 59′. Tanti rimpianti per gli andini, su tutti un rigore calciato alle stelle da Cueva al 45′.

Primo tempo soporifero, la paura di perdere una sfida che può essere decisiva in ottica passaggio del turno frena le due squadre e le emozioni latitano decisamente. Pochi lampi di bel gioco fino al 45′ quando, nel bene e nel male, viene indirizzata la sfida. Poulsen stende Cueva in area, l’arbitro rivede l’azione al VAR e commina la massima punizione: si presenta sul dischetto lo stesso Cueva, che spiazza Schmeichel ma spara alto. La prima frazione termina 0-0, ma questo episodio condizionerà il resto della gara.

Ripresa nel segno della Danimarca, assolutamente evanescente nella prima frazione, Perù non pervenuto. Gli andini provano a proiettarsi in avanti ma offrono il fianco alle ripartenze danesi: al 59′ il contropiede viene innescato da Eriksen, che serve proprio Poulsen, il quale entra in area e batte l’incolpevole Gallese. Nell’ultima mezz’ora la partita diventa più piacevole, il Perù, con l’ingresso in campo di Guerrero, si riversa in avanti alla ricerca del pari. Ci provano Flores e Rodriguez, ma Schmeichel è attento, poi al 79′ proprio Guerrero sfiora un gol di tacco che sarebbe stato sicuramente la copertina di questi Mondiali. La Danimarca prova a pungere in attacco, ma la palla del pari ce l’ha Farfan all’84’: Schmeichel si salva di piede. Questa è l’ultima grande occasione del match, dopo 5′ di recupero Perù.Danimarca finisce 0-1.













Foto: mooinblack / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it