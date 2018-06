Mondiali 2018: Nigeria-Islanda. Due squadre ed un obiettivo comune, la vittoria

Nigeria ed Islanda scenderanno in campo domani (ore 17.00) sapendo già il risultato di Argentina-Croazia, ma forse poco importa alle due squadre, perchè l’obiettivo per entrambe è solo uno: conquistare i tre punti. Gli africani sono costretti a vincere per non ritenersi praticamente eliminati, mentre per gli europei un successo potrebbe davvero avvicinarli ad una storica ed incredibile qualificazione agli ottavi di finale.

Le Super Aquile devono riscattare la sconfitta con la Croazia, arrivata anche un po’ in modo rocambolesco con un mezzo autogol ed un calcio di rigore di Modric. La Nigeria deve assolutamente vincere e può anche guardare con fiducia alla sua storia nei Mondiali, visto che le cinque ed uniche vittorie degli africani in una rassegna iridata sono proprio arrivate con squadre provenienti dal Vecchio Continente.

Dall’altra parte c’è una Islanda lanciatissima dopo il pareggio all’esordio con l’Argentina. Il punto guadagnato contro Messi e compagni è il primo in assoluto in un Mondiale ed ora gli islandesi cercano anche la prima vittoria. Contro i sudamericani Sigurdsson e compagni si sono limitati a fare muro davanti ad Halldorsson, diventato un eroe in patria per il rigore parato al numero 10 dell’Albiceleste. Contro la Nigeria servirà una partita più offensiva, per provare a far male ad una difesa delle Super Aquile che non è apparsa irresistibile.

Altro problema per la Nigeria è la mancanza del gol, visto che in sei delle sue ultime ultime partite non è mai riuscita a segnare. Contro la Croazia gli africani hanno mostrato buone cose, ma è mancata sempre concretezza negli ultimi metri davanti a Subasic. Ovviamente non sarà facile perchè dall’altra parte ci sarà il muro islandese, capace di fermare Messi, e con una nazionale che ha perso solo una delle sei gare complessivamente disputate nei grandi tornei (quarti di finale con la Francia nell’ultimo Europeo).

Queste dovrebbero essere le probabili formazioni della sfida:

Nigeria (4-2-3-1): Uzoho; Shehu, Trost Ekong, Balogun, Idowu; Ndidi, Etebo; Moses, Obi Mikel, Iwobi; Ighalo.

Islanda (4-4-2): Halldorsson; Magnusson, R.Sigurdsson, Arnason, Saevarsson; Bjarnason, Hallfredsson, Gunnarsson, J.Gudmunsson; G. Sigurdsson, Finnbogason.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com