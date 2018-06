Mondiali 2018, Nigeria-Argentina: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Martedì 26 giugno si giocherà Nigeria-Argentina, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. A San Pietroburgo (Russia) sarà vera battaglia tra le due squadre per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale: alle Super Aquile basterebbe un pari mentre l’Albiceleste deve assolutamente vincere e sperare che l’Islanda non batta la Croazia con una differenza reti maggiore.

Leo Messi e compagni sono appesi a un filo, lo spogliatoio è scoppiato, la situazione è tragica ma sono ancora vivi e dopo essere stati massacrati dalla Croazia possono ancora salvarsi: la Pulce dovrà alzare il livello del gioco e provarsi a sbloccarsi contro i micidiali africani che hanno sconfitto i Vichinghi e che ora sono a un passo dal sogno.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Nigeria-Argentina e le probabili formazioni di questo big match ai Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 26 GIUGNO:

20.00 Nigeria-Argentina

NIGERIA-ISLANDA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Nigeria-Islanda sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

NIGERIA-ISLANDA: LE PROBABILI FORMAZIONI

NIGERIA (4-3-3): Uzoho; Shehu, Trost Ekong, Balogun, Idowu; Ndidi, Obi Mikel, Etebo; Moses, Ighalo, Iwobi

ARGENTINA (4-2-3-1): Armani; Salvio, Mercado, Otamendi, Tagliafico; Mascherano, Perez; Pavon, Messi, Acuña; Aguero













Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com