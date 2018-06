Mondiali 2018, Lionel Messi ringrazia la Nigeria. L’Argentina può ancora qualificarsi: le possibili combinazioni. L’Albiceleste agli ottavi di finale se…

L’Argentina è ancora in corsa per qualificarsi agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio. L’Albiceleste, dopo essere stata demolita dalla Croazia nel big match di ieri sera, doveva sperare in una vittoria della Nigeria sull’Islanda e così è stato. Lionel Messi e compagni possono ancora sperare di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata, si deciderà tutto nell’ultima sfida contro le Super Aquile ma servirà anche un risultato favorevole dall’altra partita in programma (l’Islanda si giocherà le ultime chance contro la Croazia, già praticamente certa del primo posto nel girone). Di seguito tutte le combinazioni che permetterebbero all’Argentina di qualificarsi agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio.

L’ARGENTINA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI FINALE DEI MONDIALI SE…

– Batte la Nigeria e l’Islanda non sconfigge la Croazia.

– Batte la Nigeria e l’Islanda batte la Croazia ma con una differenza reti complessiva inferiore. Attualmente l’Albiceleste è a -3 (1 gol segnato) mentre i Vichinghi sono a -2 (1 gol segnato). In caso di medesima differenza reti si andrà a guardare il maggior numero di gol segnati. In caso di ulteriore parità conterà il fair play (clicca qui per saperne di più), poi eventualmente un sorteggio.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com