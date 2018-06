Mondiali 2018, le partite di oggi (sabato 16 giugno): orari e come vederle in tv e streaming

Oggi sabato 16 giugno si giocano quattro partite ai Mondiali 2018 di calcio. In Russia andrà in scena una nuova giornata ricca di spettacolo e di grandi incontri, una bella scorpacciata per tutti gli appassionati e i tifosi, scenderanno in campo i gruppi C e D. Non ci sarà davvero un attimo di tregua, dall’ora di pranzo ci aspetta una maratona incredibile con praticamente undici ore di grande calcio internazionale.

Si incomincia alle ore 12.00 con il debutto della Francia. I transalpini, tra i favoriti per alzare al cielo la Coppa, faranno il proprio esordio contro l’Australia in un match che sembra già essere segnato in partenza. Alle ore 15.00 toccherà invece all’Argentina chiamata subito a un big match contro l’Islanda: Leo Messi e compagni partiranno con tutti i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare gli arrembanti Vichinghi, pronti per un’impresa. In serata la sfida molto interessante tra la talentuosa Croazia e la rocciosa Nigeria, un vero e proprio spareggio nella corsa verso gli ottavi di finale. Alle ore 17.00, invece, il testa a testa tra Perù e Danimarca.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite di oggi (16 giugno) ai Mondiali 2018 di calcio. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 16 GIUGNO:

12.00 Francia vs Australia (gruppo C, a Kazan)

15.00 Argentina vs Islanda (gruppo D, a Mosca)

18.00 Perù vs Danimarca (gruppo C, a Saransk)

21.00 Croazia vs Nigeria (gruppo D, a Kaliningrad)

MONDIALI 2018: COME SEGUIRE LE PARTITE DI OGGI IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite di oggi (sabato 16 giugno) ai Mondiali 2018 di calcio saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

Croazia-Nigeria sarà visibile in diretta tv, gratis e in chiaro, anche su Mediaset Extra (canale 34 del digitale terrestre) con il commento della Gialappa’s Band.

Prevista la diretta streaming di tutti gli incontri sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: CP DC Press / Shutterstock.com