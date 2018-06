LIVE Rugby, Italia-Giappone in DIRETTA 12-3: meta per Benvenuti e Ghiraldini

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo ed ultimo Test Match di giugno per quanto riguarda la nazionale italiana di rugby. Gli azzurri in quel di Kobe affrontano per la seconda volta i padroni di casa del Giappone: da riscattare c’è assolutamente la brutta sconfitta per 34-17 arrivata settimana scorsa. Ci crede capitan Ghiraldini che suona la carica: “Non possiamo essere soddisfatti della prestazione e tantomeno del risultato della settimana passata, abbiamo analizzato bene la gara di Oita e nonostante i moltissimi errori sia in attacco che in difesa la partita ci è scivolata di mano solo nel quarto finale di gara. Siamo stati deficitari in conquista, nella conservazione del gioco, in molte aree del gioco: sappiamo di non poterci permettere una nuova prestazione come quella della scorsa settimana. Personalmente, ma so che è così per tutti, non vedo l’ora di avere la possibilità di tornare in campo”. Due cambi nel XV di partenza azzurro: entrano tra i titolari Jake Polledri e Jayden Hayward, escono invece l’infortunato Mattia Bellini e Giovanni Licata. “Dalle vittorie si impara moltissimo e per questo gruppo è fondamentale chiudere con un successo questo tour e la stagione, ma per riuscire in questo dovremo migliorare il livello della nostra prestazione, mettere in campo quello che sappiamo di poter fare”, parole da vero capitano per Ghiraldini: e allora fondamentale vincere per gli azzurri guidati da Conor O’Shea.













12-3 per una buonissima Italia, due mete per gli azzurre e tante occasioni per concretizzare. Calata però un po’ l’attenzione sul finale.

40′ Si chiude qui il primo tempo.

39′ Tantissimi errori per l’Italia su questo finale di primo tempo.

37′ Niente da fare, sbaglia la touche l’Italia.

36′ Peccato, prova l’azzardo con il vantaggio Allan, ma Minozzi non riesce a prenderla al volo nei 22. Calcio di punizione per gli azzurri, ancora a caccia della touche ai 5 metri. Attacca l’Italia.

34′ Ostruzione giapponese in ripartenza, va subito in touche l’Italia nei 22.

33′ Questa volta non sbaglia Tamura: 12-3.

31′ Molto male l’Italia in mischia, recupera il Giappone.

30′ Anche in difesa grande Italia! Turnover!

29′ Peccato, fallo per l’Italia nei 22 giapponesi.

28′ COME GIOCA BENE L’ITALIA! Minozzi prende palla al volo e attacca subito, l’ovale si muove bene e arriva dalle parti di Campagnaro.

27′ Peccato, trova il palo Allan sulla trasformazione.

27′ METAAAAA! Si va a guardare il TMO, l’ovale nelle mani di Ghiraldini ha toccato terra! 12-0 Italia.

26′ Peccato, ottima touche azzurra, Ghiraldini può schiacciare a terra ma l’ovale resta alto.

24′ Si va in touche ai 5 metri.

23′ Strepitosa Italia! A tutta nei 22 avversari, non riescono a marcare però gli azzurri. C’è il calcio.

21′ Splendida controruck azzurra, calcio per l’Italia.

20′ Trasformazione complicatissima messa a segno da Allan. 7-0.

19′ META ITALIAAAAAAA! CAPOLAVORO DI HAYWARD!!! L’estremo azzurro recupera l’ovale al volo ed attacca, trova il buco, apre per Violi che guadagna metri ed allarga per Benvenuti che in solitaria si invola in meta. 5-0.

17′ Ancora un errore azzurro, in avanti per Budd.

16′ Recupera bene l’Italia e può andare avanti con il calcio. Tornano in 15 i giapponesi.

15′ In avanti per Hayward, prima mischia del match per il Giappone.

13′ Clamoroso errore per Tamura su un calcio piuttosto semplice.

11′ Fallo per Ghiraldini, il Giappone può andare per i pali.

9′ Peccato, il Giappone recupera l’ovale e può andare a giocare nella metà campo azzurra. Servono punti per gli italiani in questo inizio super.

7′ Ci prova con il grabber l’Italia, ne esce bene il Giappone.

6′ Touche nei 22 per gli azzurri.

6′ Partita fortissimo l’Italia, va sempre avanti il portatore di palla ed il Giappone è costretto a far fallo. Calcio per gli azzurri.

5′ Attacca bene l’Italia dalla touche, ne esce il Giappone con il piede.

4′ Fallo senza ovale su Ghiraldini, giallo per Anise, calcio libero per l’Italia che va in touche. Giappone in 14, si va all’attacco.

3′ Attenzione: TMO, ci potrebbe essere stato un fallo su Leonardo Ghiraldini.

2′ Attacca bene l’Italia che però sbaglia e concede calcio per ingresso laterale in ruck.

1′ Calcio d’inizio per l’Italia, con Allan! Si parte.

6.55 Squadre in campo! A breve gli inni nazionali.

6.50

06.47 Le formazioni per la sfida odierna:

Giappone: Matsushima; Lemeki, Tupou, Lafaele, Fukuoka; Tamura, Tanaka; Himeno, Leitch (cap), Tokunaga; Anise, Van der Walt; Koo, Horie, Inagaki

a disposizione: Niwai, Ishihara, Asahara, Helu, Mafi, Nagare, Matsuda, Nakamura

all. Joseph

Italia: Hayward; Benvenuti, Campagnaro, Castello, Minozzi; Allan, Violi; Steyn, Polledri, Negri; Budd, Zanni; Pasquali, Ghiraldini (cap), Lovotti

a disposizione: Bigi, Traorè, Ferrari, Fuser, Licata, Tebaldi, Canna, Bisegni

all. O’Shea

arb. Briant (Nuova Zelanda)

06.45 Buongiorno e ben ritrovati con il grande rugby. La nazionale italiana va a caccia della vittoria con il Giappone.

Foto: Di Cola