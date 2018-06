Mondiali 2018, le partite di oggi (martedì 19 giugno): orari e come vederle in tv e streaming

Oggi martedì 19 giugno si giocano tre partite ai Mondiali 2018 di calcio. Si preannuncia grande spettacolo: in campo il gruppo H per chiudere la prima giornata della fase a gironi, poi in serata si ricomincia il giro. Tornano in scena i padroni di casa: la Russia ha demolito l’Arabia Saudita per 5-0 e sfiderà l’Egitto, battuto dall’Uruguay allo scadere, in un incontro già decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale. I Faraoni sono costretti a vincere per non vedere sfumare le proprie chance di proseguire l’avventura nella rassegna iridata: Salah e compagni devono inventarsi una magia a San Pietroburgo.

Nel pomeriggio scenderà in campo un’altra africana: l’ambizioso Senegal di Manè e Koulibaly ha tutte le carte in regola per tenere testa alla quotata Polonia di Lewandowski. Ad aprire la giornata la sfida tra Colombia e Giappone aperta a tutti i risultati ma con i sudamericani leggermente favoriti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite di oggi (martedì 19 giugno) ai Mondiali 2018 di calcio. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDÌ 19 GIUGNO:

14.00 Colombia vs Giappone (gruppo H, a Saransk)

17.00 Polonia vs Senegal (gruppo H, a Mosca)

20.00 Russia vs Egitto (gruppo A, a San Pietroburgo)

MONDIALI 2018: COME VEDERE LE PARTITE DI OGGI IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite di oggi saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: bestino / Shutterstock.com