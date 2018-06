Mondiali 2018, le partite di oggi (lunedì 18 giugno): orari e come vederle in tv e streaming

Oggi lunedì 18 giugno si giocano tre partite ai Mondiali 2018 di calcio, si completano i gruppi F e G in una giornata davvero da non perdere. Dopo la sconfitta della Germania e il pareggio del Brasile, arriva il momento del debutto di Belgio e Inghilterra, due delle annunciate outsider per il successo finale nella rassegna iridata.

La Nazionale dei Tre Leoni scenderà in campo in serata per affrontare la Tunisia: le Aquile del deserto riusciranno a tenere testa a Kane e compagni? Gli africani sperano nell’impresa ma sarà davvero molto difficile fare la differenza. I Red Devils se la dovranno invece vedere contro la Cenerentola Panama, al debutto assoluto in un Mondiale il risultato sembra già essere segnato, Mertens e compagni puntano alla goleada. Ad aprire la giornata l’interessante sfida tra Svezia e Corea del Sud con gli scandinavi giustizieri dell’Italia che vogliono partire col piede giusto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle partite di oggi (lunedì 18 giugno) ai Mondiali 2018 di calcio. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDÌ 18 GIUGNO:

14.00 Svezia vs Corea del Sud (gruppo F, a Nizhny Novgorod)

17.00 Belgio vs Panama (gruppo G, a Sochi)

20.00 Tunisia vs Inghilterra (gruppo G, a Volgograd)

MONDIALI 2018: COME VEDERE LE PARTITE DI OGGI IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite di oggi saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













