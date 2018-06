Mondiali 2018: Iran-Portogallo è una sfida senza appello. Lusitani favoriti, ma gli asiatici non hanno nulla da perdere

A Saransk domani sera alle ore 20.00 andrà in scena la prima di molte sfide senza appello che vedremo nei prossimi giorni ai Mondiali di calcio: nel Gruppo B si sfideranno Iran e Portogallo. I lusitani sono favoriti per il passaggio del turno, avendo a disposizione due risultati su tre, ma l’Iran non ha nulla da perdere, andando a giocarsi una qualificazione che alla vigilia sembrava improbabile, dato che nello stesso raggruppamento c’è anche la Spagna.

I portoghesi, dopo aver pareggiato con la Spagna hanno superato di misura il Marocco, grazie al solito Cristiano Ronaldo, che finora ha messo a segno tutti i quattro gol dei lusitani nella rassegna iridata, Gli iraniani, al contrario, hanno vinto all’esordio con il Marocco trovando i tre punti grazie ad un autogol dei nordafricani, mentre hanno poi ceduto alla Spagna di misura, subendo un fortunoso gol da parte degli iberici.

La sfida di domani sera, che si giocherà in concomitanza di Spagna-Marocco, vedrà dunque la sfida tra la squadra che fa di CR7 la sua stella polare, e la formazione che fa della solidità difensiva la sua arma per provare ad annullare il dislivello tecnico con le nazionali più forti, ma che sarà chiamata ad attaccare per vincere: chi la spunterà?













