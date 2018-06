Mondiali 2018, Inghilterra-Panama 6-1: le pagelle. Dominio inglese, ma Baloy entra nella storia

L’Inghilterra vince 6-1 contro Panama e si porta in testa alla classifica del proprio gruppo grazie al numero di cartellini minore rispetto al Belgio. Tutto facile per gli inglesi, in una giornata che i centroamericani comunque non scorderanno per il gol di Baloy. Le pagelle

INGHILTERRA

Pickford 6: non ha colpe sul gol di Panama, per il resto praticamente vive una giornata da spettatore non pagante

Walker 6: gli avversari sono davvero poca cosa, ma lui commette sempre qualche leggerezza sul piano mentale. Errori da evitare in vista di partite più importanti.

Stones 7,5: si trasforma in goleador in una giornata dove in difesa non deve praticamente mai intervenire. Sulle palle inattive è un vero e proprio fattore per l’Inghilterra, come dimostra la doppietta odierna.

Maguire 6,5: dei tre difensori è quello che chiamato ad impostare anche per una maggior qualità. Si fa notare anche in attacco per qualche buona incursione su punizione

Trippier 6,5: l’uomo dei calci piazzati. Grande duttilità anche sulla fascia destra. Ci mette qualità, quantità e anche tanta corsa. Dal 70′ Rose 5: si perde Balloy sul gol di Panama

Loftus-Cheek 6,5: scelto per sostituire l’infortunato Deli Alli. Gioca una buona gara contro comunque un’avversaria di poco valore. Propizia con il suo tiro il terzo gol di Kane.

Henderson 7: metronomo del centrocampo inglese. Tutti i palloni passano dai suoi piedi ed è lui a dettare il ritmo alla squadra. L’Inghilterra gioca bene e molto del merito è anche suo.

Young 6: si limita a fare il compitino sulla sua fascia di competenza. Spinge poco e non si fa vedere con grande insistenza. Una prestazione sufficiente.

Lingard 7,5: un giocatore semplicemente fondamentale per Southgate. Con la sua qualità ed imprevedibilità manda in totale confusione la già disastrata difesa di Panama. Suggella la sua prestazione con un gol meraviglioso. Dal 65′ Delph 5,5: poco o niente da quando è entrato

Sterling 6: dei giocatori offensivi dell’Inghilterra è quello più in difficoltà, perchè gli manca terribilmente il gol. Ha il merito di essersi procurato il primo calcio di rigore.

Kane 8: capocannoniere del Mondiale dopo due giornate. Due reti alla Tunisia, oggi tre a Panama. Implacabile dal dischetto e fortunato sulla deviazione involontaria sul tiro di Loftus-Cheek. In mezzo solito ottimo lavoro con la squadra. Sta bene, segna e tutta l’Inghilterra sogna. Dal 64′ Vardy 5: non la prende mai. Entra male in partita

All. Southgate 8: missione compiuta. Vittoria a valanga su Panama. Questa Inghilterra piace e diverte.

PANAMA

Penedo 5,5: recupera per sei volte la palla nella sua porta, ma senza colpe. Sul secondo gol di Stones era stato strepitoso su Sterling

Murillo 4,5: è uno dei partecipanti al disastro difensivo di Panama

Escobar 4: procura due calci di rigore. Una giornata totalmente da dimenticare

Torres 4,5: il capitano prova a lottare fino alla fine, ma gli attaccanti inglesi sono troppo superiori

Davis 4,5: vale lo stesso discorso fatto per i compagni di reparto. Sei gol subiti, poco da aggiungere

Gomez 5,5: forse uno dei meno colpevoli anche perchè Young dalla sua parte spinge poco. Dal 70′ Baloy 6,5: un gol storico per il suo paese. Verrà ricordato nella storia

Godoy 4,5: in grande difficoltà, commette tantissimi falli e non si sa come esce senza cartellino giallo. Dal 64′ Avila 6: calcia la punizione per lo storico gol di Baloy

Cooper 4,5: un disastro anche la sua prestazione. Si fa ricordare per un brutto fallo su Lingard

Rodriguez 5: qualche piccola giocata, ma davvero poca cosa rispetto al resto dei compagni

Barcenas 5: prova anche la conclusione verso Pickford, ma davvero anche lui mai pericoloso. Dal 69′ Arroyo 6: un buon spunto offensivo, ma fermato da Pickford.

Perez 4,5: non la prende davvero mai in mezzo a Stones e Maguire

All.Gomez 4,5: la sua Panama è forse la squadra più scarsa del Mondiale

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUI MONDIALI 2018

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ververidis / Shutterstock.com