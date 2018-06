Mondiali 2018 in tv su Mediaset. Canale 20 e Mediaset Extra: come risintonizzare il digitale terrestre. La guida completa

Tutte le partite dei Mondiali 2018 di calcio saranno trasmesse in diretta tv su Mediaset, in gratis e in chiaro: un’esperienza di visione davvero unica per tutti gli appassionati che potranno seguire comodi in poltrona e in qualsiasi posto si trovano tutti gli incontri della rassegna iridata. L’evento si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio e si preannuncia altamente spettacolari con le migliori 32 Nazionali pronte a darsi battaglia per la conquista del trofeo più prestigioso. Ma su che canale con esattezza saranno visibili i vari match?

Tutti gli incontri della fase a eliminazione diretta e cinque big match della fase a gironi (Russia-Arabia Saudita, Spagna-Portogallo, Argentina-Croazia, Brasile-Svizzera, Germania-Svezia) su Canale 5. Tutte le altre partite della fase a gironi saranno invece visibili su Italia 1 ad eccezione di 8 incontri, cioè i match ritenuti meno importanti nella terza giornata dei vari gruppi (cioè quando si giocano sue sfide in contemporanea, quella clou andrà su Italia 1). In questo caso sarà Canale 20 ad assecondare le esigenze degli spettatori. Copertura totale poi su Mediaset Extra, canale tematico per questi Mondiali, le partite serali della fase a gironi e tutte quelle della fase a eliminazione diretta avranno il commento della Gialappa’s Band. Ma dove si vedono Canale 20 e Mediaset Extra? E’ necessario risintonizzare il televisore? Di seguito tutte le informazioni necessarie.

DOVE SI VEDONO CANALE 20 E MEDIASET EXTRA?

CANALE 20 è visibile al tasto 20 del digitale terrestre (LCN 20 nel mux Mediaset 20) oppure in HD su Tivusat. Canale 20 è visibile anche sul satellite. Se ancora non lo vedete dovete procedere con una semplice risintonizzazione del vostro televisore.

MEDIASET EXTRA è visibile al tasto 34 del digitale terrestre (534 per la visione in HD) oppure in HD su Tivusat. Se ancora non lo vedete dovete procedere con una semplice risintonizzazione del vostro televisore.

COME RISINTONIZZARE IL TELEVISORE:

Indipendentemente dal televisore che avete, vi basterà procedere con una risintonizzazione automatica del decoder o della tv. A quel punto vi basterà schiacciare il tasto 20 o il tasto 34 del telecomando e il gioco è fatto.

Se invece non trovate Canale 20 e Mediaset Extra attraverso la risintonizzazione automatica allora dovrete procedere con la ricerca manuale: la frequenza da cercare è la 36 UHF (594 MHz) nelle impostazioni della sintonizzazione. Se siete residenti in Sardegna allora dovrete selezionare la frequenza 46 UHF (674 MHz).

COME SINTONIZZARE CANALE 20 E MEDIASET EXTRA SUL SATELLITE:

Canale 20 e Mediaset Extra sono disponibili anche sul satellite di Tivù Sat, sempre al numero 20 e 34 della numerazione. Per ricevere il segnale bisognerà naturalmente procedere con una sintonizzazione automatica ma dovete avere i seguenti requisiti:

– Una parabola satellitare orientata sul satellite Hot Bird Eutelsat a 13° Est (lo stesso che trasmette il pacchetto Sky)

– Un decoder satellitare compatibile con gli standard di decodifica Tivù Sat.

– La smart card Tivù Sat (gratuita)

Se non riuscite a trovare Canale 20 con una sintonizzazione automatica allora sintonizzatelo con la ricerca manuale, la frequenza è 11432 MHz in polarizzazione verticale, symbol rate 29900 e FEC 3/4 per il satelline HotBird 13° Est. Per Mediaset Extra: 11919.00 V – 29900 – 5/6.













