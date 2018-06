Volley femminile, Nations League 2018: oggi Italia-Thailandia (12 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Oggi martedì 12 giugno si gioca Italia-Thailandia, match valido per la Nations League 2018 di volley femminile. Le azzurre giocheranno di fronte al proprio pubblico del PalaSele di Eboli (Salerno): 7000 spettatori sosteranno una squadra che va a caccia della vittoria per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale.

Cristina Chirichella e compagne sono reduci dai trionfi contro le corazzate Cina, Serbia e Olanda mentre la Thailandia ha vinto soltanto due incontri sui dodici disputati. Le ragazze del CT Davide Mazzanti partono con tutti i favori del pronostico ma non devono sottovalutare un avversario che cercherà di metterci in difficoltà giocando su ritmi bassi.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Thailandia, match valido per la Nations League 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 12 GIUGNO:

20.00 Italia vs Thailandia

ITALIA-THAILANDIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.