Motomondiale 2018, GP Catalogna 2018: programma e orari. Come seguire le gare su Sky e TV8

Dopo l’avvincente Gran Premio del Mugello è tempo del settimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Il circus è pronto per la seconda tappa in terra spagnola delle quattro previste, dato che si correrà il Gran Premio di Catalogna sul circuito del Montmelò nei dintorni di Barcellona. Un appuntamento immancabile del calendario che ci aiuterà a capire parecchio sul prosieguo della stagione. In MotoGP, per esempio, Marc Marquez proverà a rimettersi a correre dopo la caduta del Mugello, mentre Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, vincitore su questa pista un anno fa, cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote al padrone di casa.

Il fine settimana del Gran Premio di Catalogna avrà la copertura totale ed esclusiva di Sky sui canali Sky SportMotoGP (canale 208) e Sky Sport1 (canale 201) ma anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) su smartphone, tablet e pc. In questa occasione qualifiche e gare saranno visibili in chiaro in diretta anche su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). OASport, come ogni appuntamento del Motomondiale, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni sessione e gara, per non perdervi nemmeno un secondo delle emozioni del Gran Premio di Catalogna. Di seguito il programma dettagliato del fine settimana del Montmelò, con gli orari di tutti i turni e come seguirli in tv.

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2018

Giovedì 14 giugno

ore 17.00 Conferenza stampa piloti – Diretta Sky SportMotoGP

Venerdì 15 giugno

ore 9.00-9.40 Prima sessione prove libere Moto3 – Diretta Sky Sport1 e Sky SportMotoGP

ore 9.55-10.40 Prima sessione prove libere MotoGP – Diretta Sky Sport1 e Sky SportMotoGP

ore 10.55-11.40 Prima sessione prove libere Moto2 – Diretta Sky Sport1 e Sky SportMotoGP

ore 13.10-13.50 Seconda sessione prove libere Moto3 – Diretta Sky Sport1 e Sky SportMotoGP

ore 14.05-14.50 Seconda sessione prove libere MotoGP – Diretta Sky Sport1 e Sky SportMotoGP

ore 15.05-15.50 Seconda sessione prove libere Moto2 – Diretta Sky Sport1 e Sky SportMotoGP

Sabato 16 giugno

ore 9.00-9.40 Terza sessione prove libere Moto3 – Diretta Sky Sport1 e Sky SportMotoGP

ore 9.55-10.40 Terza sessione prove libere MotoGP – Diretta Sky Sport1 e Sky SportMotoGP

ore 10.55-11.40 Terza sessione prove libere Moto2 – Diretta Sky Sport1 e Sky SportMotoGP

ore 12.35-13.15 QUALIFICHE MOTO3 – Diretta Sky Sport1, TV8 e Sky SportMotoGP

ore 13.30-14.00 Quarta sessione prove libere MotoGP – Diretta Sky Sport1, TV8 e Sky SportMotoGP

ore 14.10-14.25 QUALIFICHE1 MOTOGP Diretta TV8 – Diretta Sky Sport1, TV8 e Sky SportMotoGP

ore 14.35-14.50 QUALIFICHE 2 MOTOGP – Diretta Sky Sport1, TV8 e Sky SportMotoGP

ore 15.05-15.50 QUALIFICHE MOTO2 – Diretta Sky Sport1, TV8 e Sky SportMotoGP

Domenica 17 giugno

ore 8.40-9.00 Warm-up Moto3 – Diretta Sky Sport1 e Sky SportMotoGP

ore 9.10-9.30 Warm-up Moto2 – Diretta Sky Sport1 e Sky SportMotoGP

ore 9.40-10.00 Warm-up MotoGP – Diretta Sky Sport1 e Sky SportMotoGP

ore 11.00 GARA MOTO3 – Diretta Sky Sport1, TV8 e Sky SportMotoGP

ore 12.20 GARA MOTO2 – Diretta Sky Sport1, TV8 e Sky SportMotoGP

ore 14.00 GARA MOTOGP – Diretta Sky Sport1, TV8 e Sky SportMotoGP

