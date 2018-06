Mondiali 2018, il tabellone dai gironi alla finale. Possibili incroci e scontri diretti

I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio: le migliori 32 Nazionali del Pianeta si daranno battaglia per la conquista del trofeo internazionale più ambito, tutti i campioni duelleranno per potere alzare al cielo la Coppa più magica, quella che consacra un giocatore nell’olimpico del grande calcio internazionale.

Le 32 squadre qualificate alla rassegna iridate sono state divise in 8 gironi da 4 formazioni ciascuna tramite un sorteggio che ha tenuto in considerazione il ranking e dunque le varie fasce di merito. Le prime due squadre classifice di ogni gruppo accederanno agli ottavi di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta, quella più spettacolare e avvincente con partite da dentro o fuori: 90 minuti, più eventuali supplementari e calci di rigore, per scoprire chi potrà proseguire la propria avventura e chi invece dovrà fare le valigie. Le due squadre che supereranno ottavi, quarti e finale si troveranno una di fronte all’altra nella Finale dello Stadio Luzniki di Mosca in programma domenica 15 luglio.

Ma quali potrebbero essere gli incroci e gli abbinamenti dei Mondiali 2018 dopo la fase a gironi? Come potrebbe comporsi il tabellone che conduce all’atto conclusivo? Di seguito la composizione dei vari gruppi, lo schema della fase a eliminazione diretta e l’analisi del possibile tabellone.

GRUPPO A: Russia, Arabia Saudita, Egitto, Uruguay

GRUPPO B: Portogallo, Spagna, Marocco, Iran

GRUPPO C: Francia, Australia, Perù, Danimarca

GRUPPO D: Argentina, Islanda, Croazia, Nigeria

GRUPPO E: Brasile, Svizzera, Costa Rica, Serbia

GRUPPO F: Germania, Messico, Svezia, Corea del Sud

GRUPPO G: Belgio, Panama, Tunisia, Inghilterra

GRUPPO H: Polonia, Senegal, Colombia, Giappone

TABELLONE MONDIALI 2018: FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Nel gruppo A, l’Uruguay sembra essere favorito per la prima posizione. La Russia padrona di casa l’Egitto di Salah dovrebbero giocarsi il secondo posto, mentre l’Arabia Saudita sembra essere già fuori dai giochi. Il girone B ci regalerà il big match tra Spagna e Portogallo il cui risultato inciderà sul tabellone di entrambe, non tanto negli ottavi di finale, ma nelle fasi successive (nel girone non dovrebbero avere problemi contro Marocco e Iran).

La Francia parte davanti a tutte nella Pool C dove si preannuncia una bella lotta tra Australia, Perù, Danimarca per l’altra promozione. I transalpini sarebbero poi attesi da un ottavo di finale con i brividi perché il gruppo D è composto da Argentina, Croazia, Nigeria e Islanda: può succedere davvero di tutto nel girone di ferro.

Brasile e Germania dovrebbero andare sul velluto nei rispettivi gironi dove invece si prevede grande battaglia per il secondo posto (Svizzera, Serbia e Costa Rica da una parte; Messico, Svezia e Corea del Sud dall’altra). I verdeoro e i Campioni del Mondo in carica sembrano già essere ai quarti di finale… Sarà un duello tra Belgio ed Inghilterra a decretare il primo posto del girone G, con Panama e Tunisia un gradino sotto. Tutto aperto nel girone H con Polonia e Colombia pronte a duellare, Giappone e Senegal non tagliate dai discorsi.













