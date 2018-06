Mondiali 2018, il tabellone dagli ottavi alla finale. Date, programma, orari e tv. Tutti gli accoppiamenti

Si sta delineando il tabellone della fase a eliminazione diretta ai Mondiali 2018 di calcio. Dopo la fase a gironi, che ha regalato diverse sorprese, si entrerà nel vivo della rassegna iridata con gli scontri da dentro o fuori che condurranno verso l’attesissima Finale di Mosca in programma domenica 15 luglio. Per potere arrivare all’appuntamento clou bisognerà superare tre turni: ottavi di finale, quarti di finale, semifinali. I più grandi campioni del Pianeta scenderanno in campo per darsi battaglia e per proseguire la propria avventura all’interno della manifestazione più importante e prestigiosa, quella in cui si presenta la propria Nazione e quella in cui un intero Paese si identifica con i ragazzi in campo.

Ci saranno tutte le grandi favorite della vigilia. La Spagna che ha espresso un buon gioco, il quotato Brasile di Neymar, l’arrembante Francia dei giovani, il Brasile di Cristiano Ronaldo, la Germania Campione del Mondo che ha traballato parecchio, la sofferente Argentina di Leo Messi, le outsider Inghilterra e Belgio. Il rischio del tabellone sbilanciato è concreto ma vediamo quale sarà il tabellone dei Mondiali 2018, con il calendario e le date di tutte le partite dagli ottavi di finale fino alla Finale di Mosca. Come seguire le partite in diretta tv? Semplice: saranno trasmesse, gratis e in chiaro, su Canale 5.

TABELLONE MONDIALI 2018:

CALENDARIO MONDIALI 2018 (dagli ottavi di finale):

SABATO 30 GIUGNO:

16.00 Ottavo di finale 1: Prima Gruppo C vs Seconda Gruppo D (a Kazan)

20.00 Ottavo di finale 2: Uruguay vs Portogallo (a Sochi)

DOMENICA 1° LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 3: Spagna vs Russia (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 4: Prima Gruppo D vs Seconda Gruppo C (a Nizhny Novgorod)

LUNEDÌ 2 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 5: Prima Gruppo E vs Seconda Gruppo F (a Samara)

20.00 Ottavo di finale 6: Prima Gruppo G vs Seconda Gruppo H (a Rostov)

MARTEDÌ 3 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 7: Prima Gruppo H vs Seconda Gruppo G (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 8: Prima Gruppo F vs Seconda Gruppo E (a San Pietroburgo)

VENERDÌ 6 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 1: Vincente Ottavo di finale 2 vs Vincente Ottavo di finale 1 (a Nizhny Novgorod)

20.00 Quarto di finale 2: Vincente Ottavo di finale 5 vs Vincente Ottavo di finale 6 (a Kazan)

SABATO 7 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 3: Vincente Ottavo di finale 7 vs Vincente Ottavo di finale 8 (a Samara)

20.00 Quarto di finale 4: Vincente Ottavo di finale 3 vs Vincente Ottavo di finale 4 (a Sochi)

MARTEDÌ 10 LUGLIO:

20.00 Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2 (a San Pietroburgo)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO:

20.00 Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4 (a Mosca)

SABATO 14 LUGLIO:

16.00 Finale per il terzo posto (a San Pietroburgo)

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Finale Mondiali 2018 di calcio (a Mosca)

COME SEGUIRE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Tutte le partite della fase a eliminazione diretta saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista anche la diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Garantita la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi nulla.