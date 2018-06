Mondiali 2018, il tabellone dagli ottavi alla finale. Calendario, programma, orari e tv

Oggi si comincia. Dopo che la fase a gironi dei Mondiali 2018 di calcio in Russia è andata in archivio, è il momento degli ottavi i finale. Sedici le squadre che, dalla giornata odierna al 3 luglio, saranno protagoniste degli ottavi di finale di questa rassegna iridata.

Nel tabellone degli ottavi appare subito evidente uno sbilanciamento tra parte alta e parte bassa. Nella prima sono concentrate compagini come Portogallo, Uruguay, Francia, Argentina, Brasile e Belgio mentre nella seconda ci sono Spagna, Croazia e Inghilterra, tra le formazioni di un certo livello e tradizione. In questo senso gli iberici sembrano avere una corsia preferenziale che possa condurli in finale. L’ottavo contro i padroni di casa della Russia (1° luglio alle ore 16.00), anche se insidioso, vede le Furie Rosse nettamente favorite. Tuttavia, il confronto con la Croazia, in un possibile quarto di finale, non è da sottovalutare per quanto fatto vedere dagli uomini di Zlatko Dalić.

Di seguito il tabellone degli ottavi di finale dei Mondiali 2018, il calendario completo e il programma dettagliato con tutti gli orari delle varie partite. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

IL TABELLONE DEGLI OTTAVI DI FINALE

PARTE ALTA

1-Uruguay-Portogallo (30 giugno ore 20.00)

2-Francia-Argentina (30 giugno ore 16.00)

3-Brasile-Messico (2 luglio ore 16.00)

4-Belgio-Giappone (2 luglio ore ore 20.00)

PARTE BASSA

5-Spagna-Russia (1° luglio ore 16.00)

6-Croazia-Danimarca (1° luglio ore 20.00)

7-Svezia-Svizzera (3 luglio ore 16.00)

8-Colombia-Inghilterra (3 luglio ore 20.00)

QUARTI DI FINALE

6 luglio: a – Vincente 1 – Vincente 2, ore 16.00

6 luglio: b – Vincente 3 – Vincente 4, ore 20.00

7 luglio: c – Vincente 7 – Vincente 8 ore 16.00

7 luglio: d – Vincente 5 – Vincente 6, ore 20.00

SEMIFINALE E FINALE

10 luglio: Vincente a – Vincente b, ore 20.00

11 luglio: Vincente c – Vincente d, ore 20.00

14 luglio: Finale 3/4 posto, ore 16.00

15 luglio: Finale 1/2 posto, ore 17.00













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com