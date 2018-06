Mondiali 2018, Giappone-Senegal: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Domenica 24 giugno si gioca Giappone-Senegal, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. A Ekaterinburg (Russia) si sfidano le due Nazionali che hanno vinto all’esordio nel gruppo H, sovvertendo tutti i favori del pronostico: i Samurai si sono imposti contro la quotata Colombia, i Leoni della Teranga hanno sconfitto l’ambiziosa Polonia. Le gerarchie del girone sono state stravolte, lo scontro diretto al vertice risulterà determinante: vincere questa sfida metterebbe una serie ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale, nessuno vuole commettere un passo falso.

Da una parte gli agguerriti nipponici in grado di pungere in contropiede puntando su un gioco quadrato, dall’altra i combattivi africani che puntano sulle invenzioni di Mané e sulla difesa di Koulibaly. Si preannuncia una partita avvincente e appassionante che può essere aperta a qualsiasi risultato. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Giappone-Senegal, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 24 GIUGNO:

17.00 Giappone vs Senegal

GIAPPONE-SENEGAL: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Giappone-Senegal sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1. Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

GIAPPONE SENEGAL: PROBABILI FORMAZIONI

Giappone (4-2-3-1): Kawashima; Sakai, Makino, Yoshida, Nagatomo; Hasebe, Shibasaki; Haraguchi, Kagawa, Inui; Osako.

Senegal (4-3-3): K.N’Diaye; Wagué, Koulibaly, Sané, Sabaly; Ismaila, Gueye, N’Diaye; Niang, Diouf, Mané.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: marco iacobucci epp shutterstock