Mondiali 2018, Giappone-Senegal 2-2: le pagelle. Portieri non strepitosi, decisivi Honda e Mané

Un pareggio scoppiettante per la seconda partita del Girone G dei Mondiali di calcio di Russia 2018: le due grandi vincitrici all’esordio, Giappone e Senegal, non si fanno male e colgono un punto a testa che le lancia ovviamente in testa al raggruppamento e pronte a giocarsi il passaggio agli ottavi di finale. 2-2 il risultato: andiamo a scoprire le pagelle dei protagonisti.

Giappone

Kawashima, voto 5,5: inizio di partita da dimenticare per l’estremo difensore nipponico. Respinta non eccezionale sul primo gol di Mané. Si riprende nella ripresa, non può nulla invece su Wague.

H.Sakai, voto 5,5: davvero poca spinta da parte del terzino destro che anche in fase di copertura non è perfetto.

Yoshida, voto 5,5: si perde l’avversario diretto sul gol del vantaggio del Senegal. Non dà fiducia al reparto come dovrebbe dare un uomo d’esperienza come lui.

Shoji, voto 6: meglio rispetto al compagno di reparto. Prestazione sufficiente.

Nagatomo, voto 6,5: ancora molto bene il terzino ex Inter che con la maglia della nazionale sta sfornando eccellenti prestazioni. È lui a creare con caparbia la palla per il pareggio timbrato Inui.

Hasebe, voto 5,5: tanta fatica per la mediana giapponese che soffre la velocità e fisicità africana.

Shibasaki, voto 5,5: centrocampo giapponese spesso e volentieri in difficoltà sulle avanzate della trequarti senegalese.

Haraguchi, voto 5: lo sfortunato protagonista del primo gol senegalese. In generale partita tutt’altro che positiva anche in fase offensiva. Dal 75′ Okazaki, voto 6: prestazione sufficiente, può essersi meritato un posto da titolare per il futuro.

Kagawa, voto 5,5: era piaciuto tantissimo al debutto con la Colombia, oggi il trequartista del Borussia Dortmund invece non ha convinto a pieno. Dal 73′ Honda, voto 7: entra l’ex Milan e cambia la musica. Torna al gol (da opportunista) al Mondiale il trequartista nipponico, decisivo per un fondamentale pareggio per il Sol Levante.

Inui, voto 7: un gol davvero bello! Splendido destro a giro sul secondo palo che si insacca in rete. Dà una speranza alla sua nazionale, ma in generale gioca molto bene. Dall’87’ Usami, senza voto.

Osako, voto 6,5: ottimi movimenti e sponde per i compagni, oltre a tante opportunità per andare a segno (forse c’è stato qualche errore di troppo). Buona performance per la punta giapponese.

All. Nishino, voto 6: non è il Giappone scoppiettante visto con la Colombia, ma arriva comunque un punto fondamentale per restare nel torneo.

Senegal

N’Diaye, voto 5: non può nulla sulla rete di Inui, ma l’uscita sul 2-2 di Honda è davvero da rivedere. Insufficiente.

Wagué, voto 6,5: prestazione super nel secondo tempo per il terzino ex Udinese che coglie, in un Mondiale, la prima rete in nazionale (quella del momentaneo 2-1).

Koulibaly, voto 6,5: un perno per qualunque squadra nella quale giochi. Davvero poco da dire in negativo per il centrale del Napoli.

S.Sané, voto 5,5: non ha la gamba del compagno di reparto e si vede.

Sabaly, voto 7: ottima performance per il terzino destro che spinge tanto e procura a Mané l’opportunità per il primo vantaggio.

P.A.N’Diaye, voto 6: si limita al compitino sulla mediana, più quantità che qualità. Dall’82’ Ndoye, senza voto.

I.Gueye, voto 6: discreto in impostazione, meglio in fase di incontrista. Dal 65′ Kouyate, voto 6: anche per lui tanti palloni recuperati, ma fatica nell’impostare.

A.N’Diaye, voto 6: come i compagni di reparto non eccelle per giocate fenomenali, ma non sbaglia nei momenti decisivi.

I.Sarr, voto 5,5: può fare di più. Tanta corsa, ma molti in fase di rifinitura.

Niang, voto 5,5: non è il giocatore rapido e decisivo visto nella prima partita contro la Colombia. Esce per un problema fisico all’85’. Al suo posto Diouf, senza voto.

Mané, voto 7: chi se non lui. Sempre e comunque decisivo: la stella dei Leoni della Teranga. Si prende il primo gol, anche con un po’ di fortuna, è fondamentale anche nell’azione della rete di Wague.

All. Cissé, voto 6,5: altra prestazione super per il Senegal. Un 2-2 che può proiettare avanti gli africani in questa manifestazione iridata.













