Mondiali 2018: Giappone-Polonia 0-1, le pagelle. Asiatici sconfitti ma qualificati. Benissimo Glik, Lewandowski delude

Sconfitto, ma felice. Il Giappone perde 1-0 contro la Polonia, ma stacca comunque il biglietto degli ottavi di finale grazie al minor numero di cartellini gialli rispetto al Senegal, a sua volta sconfitto dalla Colombia. Per i polacchi una vittoria inutile, ma che rende meno amaro l’addio dal Mondiale.

GIAPPONE

Kawashima 6,5: la sua parata sul colpo di testa di Grosicki è probabilmente una delle più belle di tutto il Mondiale. Un vero e proprio miracolo. Non può nulla sul piattone volante di Bednarek

H. Sakai 6: si limita al compitino sulla destra, restando molto più guardingo in fase difensiva.

Yoshida 5,5: qualche incertezza in difesa come in occasione del gol di Bednarek e come quando si perde Lewandowski. Per sua fortuna il polacco grazia il giappone

Makino 5,5: vale lo stesso discorso fatto per il compagno di reparto. Partecipa anche lui all’errore generale difensivo del Giappone in occasione del vantaggio polacco.

Nagatomo 6: l’ex interista gioca una partita discreta, fatta di molta corsa ed intensità come suo solito. Non commette grandi errori

G. Sakai 5,5: non è un’ala e lo si vede. Fatica a farsi trovare pronto sulla fascia destra ed è più attendo a difendere-

Yamaguchi 6: una buona gara in fase di interdizione. Non eccelle nel proporre gioco, ma è attento e preciso in mezzo al campo

Shibasaki 5,5: è il giocatore dal quale ci si aspetta un guizzo ed invece non riesce a trovare la giocata con continuità.

Usami 6: tanta corsa sulla fascia sinistra, applicandosi anche in fase difensiva in supporto di Nagatomo. In fase offensiva si accende ad intermittenza, ma quando lo fa è pericoloso. Dal 66′ Inui 5,5: non riesce a dare il cambio di passo sperato

Okazaki 5,5: partita di sacrificio, ma contro Glik riesce ad incidere davvero poco. Sfiora il gol con un colpo di testa che esce di poco. Esce ad inizio secondo tempo per un infortunio. Dal 47′ Osako 5: non si vede praticamente mai

Muto 6: si muove tra le linee ed è sicuramente il giapponese più pericoloso. Sfiora il gol nel primo tempo con un bel sinistro che viene bloccato da Fabianski. Dall’82’ Hasebe: entra per battagliare in mezzo al campo

POLONIA

Fabianski 6: nel primo tempo è bravo a respingere la conclusione di Muto. Per il resto normale amministrazione

Bereszynski 6: buona prestazione del difensore della Sampdoria, che concede poco dalla sua parte.

Bednarek 6,5: riscatta in parte un Mondiale negativo a livello personale e di squadra con il gol. Bravo a farsi trovare pronto sul cross di Kurzawa.

Glik 7: è mancato tantissimo a questa Polonia. Un’assenza davvero pesantissima nelle prime due partite. Una sicurezza in difesa dove non sbaglia davvero nulla.

Jedrzejczyk 6: spinge poco sulla sinistra, limitandosi al compitino nella sua fascia di competenza. Prestazione attenta, senza sbavature

Kurzawa 6,5: perfetto il cross che porta al gol di Bednarek. Prestazione comunque di buona qualità per una delle novità di formazione decise da Nawalka. Dall’81’ Peszko sv: entra nel finale

Krychowiak 6: meglio in fase di interdizione che in quella di impostazione. Un po’ troppo lento nella manovra, ma in mezzo al campo è comunque un baluardo difficile da superare.

Goralski 6,5: è un jolly per Nowalka, che nel finale di partita lo mette anche in mezzo alla difesa insieme a Glik. Prestazione molto sicura.

Grosicki 6,5: il più pimpante del terzetto offensivo polacco e solo Kawashima gli toglie la gioia del gol con un incredibile parata su un suo colpo di testa

Zielinski 6: non riesce a trovare grande continuità nel suo match, ma quando si accende crea grandi pericoli alla difesa giapponese. Serve un pallone perfetto a Lewandowski che incredibilmente sbaglia. Dall’80’ Teodorczyk sv: solo dieci minuti finali

Lewandowski 5: non è il suo Mondiale e anche oggi lo si è visto. Si dimentica di essere uno dei migliori bomber al mondo quando solo davanti a Kawashima spara alto. Per il resto non tira mai in porta.













Foto: Iacobucci EPP / Shutterstock.com