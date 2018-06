Mondiali 2018, Germania-Messico: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Domenica 17 giugno allo stadio Luzhniki di Mosca, calcio d’inizio alle ore 17,00, esordio non semplice per i campioni del mondo della Germania. La compagine allenata da Joachim Low, affronterà nel suo match di debutto a Russia 2018 il temibile Messico di Osorio. Le due squadre sono, insieme a Svezia e Corea del Sud, le protagoniste del Gruppo F. Ai teutonici spetta il ruolo di favoriti del match, per esperienza e classe, ma i centroamericani sono compagine scorbutica, pertanto gli iridati 2014 dovranno mettere in mostra il loro gioco migliore.

Programma, orario e su che canale vederla in tv

Germania-Messico sarà visibile in diretta esclusiva, in chiaro, su Italia 1: match in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet. Ci sarà la copertura di OASport con la DIRETTA LIVE testuale.

Domenica 17 giugno

ore 17.00 Germania-Messico

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GERMANIA-MESSICO

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Hummels, Boateng, Hector; Khedira, Kroos; Muller, Ozil, Draxler; Werner.

MESSICO (4-3-3): Ochoa; Salcedo, Alvarez, Moreno, Layun; J. Dos Santos, Guardado, Herrera; Corona, Hernandez, Lozano.













