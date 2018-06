Mondiali 2018, Brasile-Svizzera: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Brasile-Svizzera sarà il match serale di domenica 17 giugno, valido per il girone E dei Mondiali di calcio 2018. Il debutto dei verdeoro in questa edizione, nella quale sono i più quotati secondo i bookmakers, andrà in scena alle ore 20 a Rostov.

Tanta attesa per il primo approccio di Neymar in Coppa del Mondo, dopo aver lasciato la rassegna di quattro anni fa in barella per un grave infortunio alla schiena. Attualmente l’attaccante del PSG è il punto di riferimento della nazionale sudamericana. Insieme al 26enne ex Barcellona tantissime conoscenze del calcio italiano ed europeo, la maggior parte dei quali titolari inamovibili degli stessi grandi club del vecchio continente. Ciò rende i 23 di Tite favoriti sulla carta per il successo contro gli elvetici, alla ricerca della testa del girone, appuntamento fisso da 36 anni a questa parte.

La Svizzera è sesta nel ranking FIFA non per caso. Merito di una squadra che spinge molto sulle fasce grazie ai terzini “italiani” Stephan Lichtsteiner (nonché capitano degli elvetici) e Ricardo Rodriguez. Obiettivo della nazionale di Vladimir Petkovic (anche lui vecchia conoscenza del calcio italiano per l’esperienza triennale nella panchina della Lazio) il passaggio della fase a gironi come seconda forza. Il solo pareggio sarebbe un successo anche dal punto di vista psicologico e morale del gruppo, che dovrà affrontare successivamente in sequenza Serbia e Costa Rica.

Fischio d’inizio previsto per le ore 20 alla Rostov Arena. La partita sarà visibile su Canale 5 e su Mediaset Extra (con il commento della Gialappa’s. Di seguito il programma dettagliato. Ricordiamo che Brasile-Svizzera, così come tutti gli incontri di Mondiali 2018, sarà possibile seguire su OA Sport tramite DIRETTA LIVE scritta.

DOMENICA 17 GIUGNO

Ore 20:00 Brasile-Svizzera, Gruppo E, Rostov Arena (Rostov, Russia)

BRASILE-SVIZZERA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Brasile-Svizzera sarà visibile in televisione, gratis e in chiaro su Canale 5.

Sarà inoltre possibile seguire seguire lo stesso incontro, sempre gratuitamente, su Mediaset Extra, con il commento ironico della Gialappa’s Band.

Prevista inoltre la diretta streaming sul sito Mediaset, in chiaro e senza costi aggiuntivi.

DIRETTA LIVE testuale su OA Sport, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla sul match clou della serata domenicale.













Foto: Thiago Dias Rodrigues/shutterstock.com