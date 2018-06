Mondiali 2018, Francia-Australia 2-1: luci ed ombre per la squadra di Deschamps, la decide Pogba

Prima partita per quanto riguarda il Girone C dei Mondiali di calcio di Russia 2018: in campo alla Kazan Arena l’attesissima Francia, grande favorita del raggruppamento, contro l’Australia. Un 2-1 finale in favore dei Galletti al termine di una prestazione tutt’altro che convincente: protagonista il VAR, che assegna il primo rigore transalpino realizzato da Griezmann, replicato subito da quello di Jedinak. Ad essere decisivo, al termine di una performance da dimenticare, è l’ex juventino Paul Pogba.

Didier Deschamps schiera la formazione che ha dominato in lungo e in largo in amichevole qualche settimana fa con l’Italia: centrocampo di grande fisicità con Tolisso, Kanté e Pogba, mentre in attacco c’è un’apoteosi di tecnica e rapidità: Mbappé, Griezmann e Dembélé. Per quanto riguarda Van Marwijk 4-2-3-1 che ovviamente in fase di non possesso si trasforma in un 4-5-1 con l’unica punta Nabbout.

Primo tempo davvero molto difficoltoso per i transalpini. Primi 20′ a tutta per Griezmann e compagni, pressione alta, ma qualche problema in fase di rifinitura. Ci provano prima Pogba su punizione e poi proprio l’asso dell’Atletico Madrid dalla distanza: in entrambi i casi tiro centrale, con Ryan che può intervenire senza problemi. L’occasione più importante però ce l’hanno i Socceroos: punizione dalla trequarti, deviata da Tolisso verso la propria porta, con Lloris che interviene con un intervento prodigioso. L’Australia si sblocca, inizia a pressare, mentre diminuisce il forcing transalpino. Nella seconda parte della prima frazione non ci sono state altre occasioni, con i giocatori francesi con più talento che non sono apparsi in gran forma.

Nella ripresa accade di tutto attorno al 60′. Un match molto chiuso si sblocca con una decisione dubbia: palla in profondità di Pogba per Griezmann, la punta dell’Atletico Madrid viene atterrata da Risdon. In un primo momento l’arbitro lascia giocare, poi viene chiamato dal VAR e fischia il calcio di rigore. Sul dischetto va lo stesso Griezmann che non sbaglia. Quando sembra tutto apparecchiato per una vittoria francese però poco più di un minuto dopo arriva il clamoroso errore di Umtiti che colpisce con la mano un cross che arrivava in area dalla trequarti: l’arbitro questa volta non ha dubbi e indica il dischetto. Jedinak spiazza Lloris e trova il pari. Cambi della disperazione per Deschamps, che vede scappar via una partita che era assolutamente da vincere: esce Griezmann, entra Giroud. La Francia non ne ha per costruire occasioni importanti, ma all’80’, al termine di un doppio uno-due, Pogba, sfruttando anche una deviazione di Behich, la mette alle spalle di Ryan (è la Goal Line Technology a parlare, visto che la palla ha varcato la linea di pochissimi centimetri).













