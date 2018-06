Mondiali 2018, domani Russia-Arabia Saudita. Programma, orario e su che canale vederla in tv

Domani inizieranno i Mondiali 2018 di calcio e ad aprire la rassegna iridata sarà come da tradizione il paese ospitante, la Russia che affronterà l’Arabia Saudita. I padroni di casa non possono sbagliare questa partita e cercheranno di aprire al meglio il torneo con una grande vittoria. Nella storia dei Mondiali la nazione ospitante non è mai stata sconfitta nel match inaugurale ed è quindi improbabile che accada questa volta, ma i sauditi ci proveranno comunque fino all’ultimo.

Russia-Arabia Saudita si giocherà domani pomeriggio (giovedì 14 giugno) allo stadio Luzhniki di Mosca con calcio di inizio alle 17.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset.it. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

GIOVEDÌ 14 GIUGNO

Gruppo A: Russia-Arabia Saudita, stadio Luzhniki, ore 17.00

Foto: Vlad1988 / Shutterstock.com