Mondiali 2018, Croazia-Nigeria: programma, orario e su che canale vederla in tv

Sabato 16 giugno andrà in scena alle ore 21:00 Croazia-Nigeria, match del gruppo D della fase a gironi dei Mondiali 2018. Il Kaliningrad Stadium dell’omonima città russa sarà teatro dell’ultimo incontro della terza giornata della massima competizione calcistica.

I favori del pronostico sono tutti direzionati sulla nazionale bagnata dal mar Adriatico. Tante le stelle croate che calcano i terreni di gioco delle squadre di Serie A: Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, centrocampisti dell’Inter, la punta Kalinic attualmente inserita nella rosa dei cugini dei nerazzurri, Pjaca e Mandzukic campioni d’Italia in carica con la formazione bianconera, il terzino della Sampdoria Ivan Strinic e Milan Badelj, titolare nella metà campo della Fiorentina. Per non parlare di chi ha avuto esperienze nel massimo campionato italiano: da Sime Vrsaliko (ex Sassuolo) ad Ante Rebic (fino a due stagioni fa in maglia viola), senza dimenticare dell’ex interista Mateo Kovacic. Il livello tecnico dei giocatori è altissimo, ci basta citare in mediana Ivan Rakitic e Luka Modric, rispettivamente titolari inamovibili di Barcellona e Real Madrid. E’ chiaro che l’obiettivo sia quello di conquistare il passaggio del turno. E dato che contrastare l’Argentina pare complicato, per i biancorossi vincere la prima partita è fondamentale.

La Nigeria, numero 48 del ranking FIFA, possiede un tasso qualitativo sicuramente inferiore in tutti i reparti. Ma attenzione: mai sottovalutare le nazionali africane, che per tradizione nascondono sempre insidie e non gettano la spugna nemmeno nei momenti peggiori. Mai dare per scontate le abilità dei singoli giocatori, ne è la prova proprio il nigeriano Simy del Crotone, inserito nella lista dei 23 da Gernot Rohr, autore di un finale di stagione da potenziale capocannoniere.

Di seguito il programma dettagliato dell’incontro tra Croazia e Nigeria. Ricordiamo che OA Sport trasmetterà attraverso una diretta testuale il seguente e tutti gli altri match di Coppa del Mondo, oltre ad avere la possibilità seguirlo live su Italia 1 e su Mediaset Extra, con il commento della Gialappa’s Band.

SABATO 16 GIUGNO:

Ore 21:00 Croazia-Nigeria – Kaliningrad Stadium di Kaliningrad – Girone D, primo turno

CROAZIA-NIGERIA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

L’incontro sarà trasmesso gratuitamente e in chiaro sulle seguenti reti Mediaset: Italia 1 e Mediaset Extra (con il commento esclusivo della Gialappa’s Band).

Inoltre è prevista la diretta streaming, fruibile gratuitamente, sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi ogni singolo momento del match













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ishchenko/Shutterstock.com