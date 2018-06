Mondiali 2018, Croazia-Nigeria: le probabili formazioni. Perisic, Modric e Mandzukic guidano la Croazia. Ma il talento non manca alla Nigeria

In ogni Mondiale c’è un girone “della morte” e a Russia 2018 l’etichetta se l’è guadagnata, sin dal sorteggio, il gruppo D. Argentina e Croazia certamente spiccano per talento rispetto alla concorrenza ma attenzione a sottovalutare Islanda e Nigeria. Ogni partita sarà quindi fondamentale: nella prima giornata, Kaliningrad Stadium scenderanno in campo proprio Croazia e Nigeria. Vietato sbagliare, perché la prima partita è sempre la più delicata, la più insidiosa, la più aperta alle sorprese. Quello che sperano le Super Aquile.

Il CT Zlatko Dalic ha una sola certezza: il talento della sua squadra. La Croazia ha un bacino di giocatori di qualità da cui attingere, inseriti in un gruppo in cui le gerarchie sono ben definite. Pochi, infatti, i dubbi di formazione. In difesa, davanti a Subasic, sono certi del posto Vrsaljko, Lovren e Vida; l’unico ballottaggio riguarda la fascia sinistra: il favorito è Strinic ma è possibile l’inserimento di Corluka, che farebbe slittare Vida all’esterno. In mediana toccherà a Brozovic (avanti rispetto a Badelj) e Rakitic dettare i tempi e scatenare il trio della trequarti: Perisic largo a destra, Modric al centro, Kramaric a sinistra. Davanti, sarà Mandzukic il finalizzatore.

Il talento non manca alla Nigeria. Il CT Gernot Rohr schiererà i suoi a specchio, con il 4-2-3-1. La porta sarà difesa da Uzoho, davanti al quale agiranno Balogun e Troost-Ekong, il capitano, al centro, e Shehu e Idowu sulle fasce. In mediata troviamo la vecchia conoscenza del calcio italiano Onazi, ex Lazio, accanto a cui si disporrà Ndidi. La qualità aumenta sensibilmente in avanti: sulla trequarti spetterà ad Obi Mikel giocare al centro, da vero e proprio numero 10, con ai lati Victor Moses e Iwobi. La punta centrale sarà invece Ighalo.

Le probabili formazioni di Croazia-Nigeria

Croazia (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic, Rakitic; Perisic, Modric, Kramaric; Mandzukic

Nigeria (4-2-3-1): Uzoho; Shehu, Balogun, Troost-Ekong, Idowu; Onazi, Ndidi; Iwobi, Mikel, Moses; Ighalo













Foto: Alexander Ishchenko / Shutterstock.com