Mondiali 2018, Costa Rica-Serbia: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Domani, domenica 17 giugno, si disputa il primo incontro per quanto riguarda il Girone E dei Mondiali di calcio di Russia 2018: in campo alle 14 Costa Rica e Serbia. In un raggruppamento che vede come favorito numero uno ovviamente il Brasile, le due squadre si giocano già una fetta importante delle possibilità di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta: vincere sarebbe un passo verso gli ottavi, uscire sconfitta invece significherebbe rischiare di rimanere fuori. C’è attesa in casa Italia per vedere all’opera due giocatori chiave del campionato di Serie A: il laziale Milinkovic-Savic ed il romanista Kolarov, entrambi serbi. Ricordiamo che la Costa Rica è reduce da un cammino storico in Brasile nel 2014: chiuse da imbattuta la manifestazione iridata, uscendo ai quarti ai calci di rigore con l’Olanda.

Le probabili formazioni

Costa Rica (5-4-1): Keylor Navas; Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Oviedo; Ruiz, Borges, Guzman, Campbell; Urena. CT: Oscar Ramirez

Serbia (4-2-3-1): Stojkovic; Rukavina, Ivanovic, Tosic, Kolarov; Matic, Milivojevic; Tadic, Milinkovic-Savic, Ljajic; Mitrovic. CT: Mladen Krstajić

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Costa Rica-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 17 GIUGNO:

14.00 Costa Rica-Serbia

COSTA RICA-SERBIA: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Costa Rica-Serbia sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

