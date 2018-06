Calcio femminile, la Serie A sempre più importante: Roma, Juventus, Milan e Fiorentina in lizza per il titolo l’anno prossimo

Una Serie A di calcio femminile sempre più importante? Sembrerebbe di sì. Si respira un’aria diversa nel mondo del “Pallone in rosa” del Bel Paese. La qualificazione ottenuta dalla Nazionale italiana di Milena Bertolini ai Mondiali 2019, battendo nell’ultimo incontro il Portogallo (3-0) e ottenendo la settima vittoria in altrettante partite, ha messo in mostra un movimento in crescita.

I risultati non sono mai casuali quando arrivano ed il processo di affiliazione tra club maschili e femminili è senza dubbio un supporto fondamentale per innalzare il livello ed avere maggiore visibilità. Ha iniziato la Fiorentina a dare il bello esempio, con la società dei Della Valle che ha deciso di investire fortemente in quest’idea. I riscontri sono stati fin da subito ottimi, visto che le viola hanno ottenuto lo Scudetto la stagione scorsa e conquistato la Coppa Italia quest’anno.

Un progetto replicato dalla Juventus e quando una compagine così prestigiosa scende in campo, non lo fa mai a caso. La vittoria del campionato nello spareggio contro il Brescia è la rappresentazione di quanto detto. E, ora, Milan e Roma, nel giro di pochi giorni, hanno compiuto il grande passo, acquisendo il titolo sportivo del citato Brescia e della Res. Un cambiamento avvertibile, tenendo conto anche della gestione attiva della Figc nei campionati di Serie A e di Serie B.

Ad un anno dalla rassegna iridata in Francia, quindi, i presupposti di una “rivoluzione” ci sono anche se il tassello mancante è quello del professionismo, desiderato dalle calciatrici e dagli appassionati. Un passaggio del genere, infatti, metterebbe nelle migliori condizioni le giocatrici nostrane di competere a livello internazionale con realtà nelle quali ciò è già previsto da qualche tempo. E’ opportuno chiudere il cerchio.













Foto: profilo Twitter Juventus