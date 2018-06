Mondiali 2018, Costa Rica-Serbia 0-1: la decide un capolavoro su punizione di Kolarov

In quel di Samara è andato in scena il primo incontro per quanto riguarda il Girone F dei Mondiali di calcio di Russia 2018: a sfidarsi Costa Rica e Serbia, in un match già fondamentali per le sorti del raggruppamento che vede al suo interno il Brasile, con il primo posto che sembra essere praticamente già prenotato. I serbi la spuntano in un incontro molto intenso per 1-0: a sbloccarlo non poteva che essere una magia da calcio piazzato, timbrata dal capitano e terzino della Roma Aleksandar Kolarov. Debutto vincente dunque per i serbi che volano a tre punti, si fa dura per i costaricensi, reduci dal capolavoro del 2014 (si spinsero fino ai quarti di finale senza mai perdere).

Tante emozioni fin dai primi minuti, con le due squadre che si affrontano senza esclusioni di colpi. Il 5-4-1 costaricense mette in crisi l’attacco serbo che fa molta fatica a trovare l’ultimo passaggio sulla trequarti: l’uomo più in difficoltà è Adem Ljajic, conoscenza del campionato italiano. La prima opportunità importante capita sulla testa del centrale del Costa Rica Gonzalez, che non riesce a concludere bene davanti a Stojkovic. Con il passare dei minuti sale in cattedra Milinkovic-Savic: il centrocampista della Lazio si accende ad intermittenza, ma quando lo fa mette paura alla difesa del Costa Rica (per lui una splendida rovesciata bloccata da Navas).

Cambia ritmo la Serbia nella ripresa, dopo pochi minuti Milinkovic manda in porta Mitrovic: la punta serba si fa ipnotizzare da Navas concludendo in solitaria addosso al portiere del Real Madrid. C’è bisogno di un episodio per sbloccare il match ed arriva proprio al 56′: Mitrovic conquista una punizione sui 25/30 metri, Kolarov si impossessa della palla, sfodera il suo spettacolare mancino e la mette all’angolino, dove Navas non può arrivare. L’1-0 costringe il Costa Rica a scoprirsi, ma nonostante i cambi viene a mancare la qualità in zona di rifinitura: la Serbia in contropiede fa male e ancora con Mitrovic ha la palla per chiuderla (altro brutto errore davanti a Navas per la punta). Cross della disperazione per la nazionale dell’America Centrale, ma non c’è nulla da fare.













Foto: Shutterstock