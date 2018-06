Mondiali 2018, cosa succede con Germania, Messico e Svezia a pari punti? Regolamento, scenari e classifica avulsa

Siamo nelle ultime battute di questi Mondiali 2018 di calcio in Russia, relativamente alla fase a gironi e quanto potrebbe accadere nel gruppo F è decisamente interessante.

In questo momento c’è il Messico a punteggio pieno con 6 punti che affronterà la Svezia, che è a quota 3, mentre la Germania campione del mondo, vittoriosa nell’ultimo incontro con gli scandinavi (a 3 punti), che affronta la Corea del Sud con ben poche chance, dovendo battere i tedeschi e sperare i messicani facciano lo stesso contro gli svedesi, in relazione alla differenza reti.

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. Messico 6 2 2 0 0 3 1 +2 2. Germania 3 2 1 0 1 2 2 0 3. Svezia 3 2 1 0 1 2 2 0 4. Corea del Sud 0 2 0 0 2 1 3 -2

Una situazione decisamente intricata che potrebbe vedere Germania, Messico e Svezia a pari punti 6, con il successo teutonico e quello dei nordici. Come funziona da regolamento?

La prima discriminante sarà la differenza reti, seguita dal numero di gol fatti. Solo in caso di parità in questi due criteri, subentrerà la classifica avulsa. In primo luogo si terrà conto dei punti fatti negli scontri diretti, poi della differenza reti, quindi dei gol fatti negli incroci tra le squadre interessate.

E se la parità si protrarrà anche in questo caso? Ecco che il sesto il criterio è dato dai punti fair play, ovvero un sistema di punteggio assegnato dalla FIFA ad ogni squadra in base ai malus raccolti nelle tre partite della fase a gironi. Il sorteggio sarà l’ultima spiaggia per dirimere l’eventuale parità tra due o più squadre.

1) migliore differenza reti

2) maggiore numero di reti segnate

3) maggiore numero di punti negli scontri diretti tra le squadre interessate

4) migliore differenza reti negli scontri diretti tra le squadre interessate

5) maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti tra le squadre interessate

6) punti fair play

7) sorteggio effettuato dal comitato FIFA

Cosa sono i punti fair play?

Si tratta di un sistema di punteggio assegnato dalla FIFA ad ogni squadra in base ai malus raccolti nelle tre partite della fase a gironi. Questi nel dettaglio:

Cartellino giallo, -1 punto

Secondo cartellino giallo e rosso, -3 punti

Rosso diretto, -4 punti

Giallo e rosso diretto, -5 punti

Analizzando nei singoli casi

La Germania si qualifica:

– Vince contro la Corea del Sud con uno scarto superiore a quello dello Svezia contro il Messico

– Vince contro la Corea del Sud e il Messico non perde

– Pareggia contro la Corea del Sud e la Svezia perde

– Pareggia contro la Corea del Sud e la Svezia pareggia segnando pari o minor numero di gol

Il Messico si qualifica:

– Vince o pareggia

– Perde con due o più gol scarto contro la Svezia e la Germania non batte la Corea del Sud

La Svezia si qualifica se:

– Vince contro il Messico

– Pareggia e la Germania perde contro la Corea del Sud

– Pareggia contro il Messico, la Germania pareggia con la Corea del Sud e la Svezia segna un gol in più

La Corea del Sud si qualifica:

– Vince con due gol di scarto contro la Germania e la Svezia perde

– Vince con un gol di scarto contro la Germania e la Svezia perde con almeno due gol di scarto













