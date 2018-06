Mondiali 2018, Belgio-Panama: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Lunedì 18 giugno allo stadio Fisht Stadium di Sochi, calcio d’inizio alle ore 17,00, ci sarà l’esordio nel Mondiale del Belgio e soprattutto della sorpresa Panama. Da una parte una squadra con un talento infinito e che può addirittura puntare alla Coppa e dall’altra una nazionale alla sua prima volta in una rassegna iridata e che ha già compiuto una grandissima impresa ad essere in Russia

Programma, orario e su che canale vederla in tv

Belgio Panama sarà visibile in diretta esclusiva, in chiaro, su Italia 1: match in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet. Ci sarà la copertura di OASport con la DIRETTA LIVE testuale.

Lunedì 18 giugno

ore 17.00 Belgio-Panama

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BELGIO-PANAMA

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Vertonghen, Alderweireld, Kompany; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Mertens, E. Hazard; Lukaku. CT: Martinez.

Panama (4-2-3-1): Penedo; Murillo, Baloy, R. Torres, Ovalle; Gomez, Godoy; Barcenas, Cooper, J. Rodriguez; Perez. CT: Dario Gomez.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: shutterstock.com