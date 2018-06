Mondiali 2018, Argentina-Islanda: le probabili formazioni. Esordio per Messi e compagni

Se questa sera debutta Cristiano Ronaldo, domani (ore 15.00) ci sarà l’esordio di Leo Messi e della sua Argentina, che sfida l’Islanda nella prima giornata del Gruppo D. I sudamericani sono tra le favorite per la vittoria finale e puntano a partire con il piede giusto in quello che è comunque un raggruppamento molto complicato, vista la presenza di Croazia e Messico. Dall’altra parte gli islandesi sono al loro primo Mondiale e hanno già stupito agli ultimi Europei e vogliono continuare a farlo anche in Russia.

Jorge Sampaoli dovrebbe confermare l’inusuale 2-3-3-2 con cui ha detto che l’Argentina giocherà in questo Mondiale. I primi due difensori saranno Fazio ed Otamendi con davanti a loro un terzetto che fa da collante con la mediana, formato da Salvio, Mascherano e Tagliafico. A centrocampo spazio a Di Maria, Biglia e Lo Celso, con quest’ultimi due che dovrebbero aver vinto il ballottaggio con Banega e Pavon. In attacco spazio alla coppia Messi-Aguero, con Dybala ed Higuain inizialmente in panchina.

L’Islanda risponde con un più guardingo 4-4-1-1. Il terminale offensivo sarà l’attaccante dell’Augsburg Alfred Finnbogason e alla sue spalle girerà il fantasista dell’Everton Gylfi Sigurdsson. Il commissario tecnico Hallgrimsson conferma quasi tutta la squadra capace di arrivare fino ai quarti di finale degli Europei, che avrà a centrocampo due conoscenze del campionato italiano come Hallfredsson e Bjarnason

Queste le probabili formazioni della partita

ARGENTINA (2-3-3-2): Armani, Fazio, Otamendi; Salvio, Mascherano, Tagliafico; Lo Celso, Biglia, Di Maria; Aguero, Messi.

ISLANDA (4-4-1-1): Halldorsson, Saevarsson, Arnason, Sigurdsson R., Magnusson; Gudmundsson J., Gunnarsson, Hallfredsson, Bjarnason; Sigurdsson G., Finnbogason.













Foto: CP DC Press/Shuttertock.com

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO