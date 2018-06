Mondiali 2018: allarme Neymar per il Brasile! O Ney lascia l’allenamento

I Mondiali 2018 di calcio in Russia rischiano di perdere una delle più grandi stelli del torneo. Infatti nel ritiro del Brasile è scattato l’allarme legato alle condizioni di Neymar, che ha abbandonato l’allenamento odierno dopo appena 15 minuti. Il numero 10 della Selecao è rientrato negli spogliatoi dolorante, toccandosi una caviglia ed è stato accompagnato dai fisioterapisti.

Presto per dire se si tratti di qualcosa di serio oppure di un semplice riposo precauzionale, ma la notizia ha subito allarmato i tifosi verdeoro, che non vogliono pensare di dover fare a meno del proprio fuoriclasse. La prossima partita del Brasile è in programma venerdì alle 14 con il Costa Rica e c’è il rischio che Neymar parta, almeno inizialmente, dalla panchina.

Foto: shutterstock_AGIF