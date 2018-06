Marc Marquez, GP Olanda 2018: “Andrò bene ad Assen, la Cattedrale mi piace. Bello il vantaggio in campionato ma…”

Marc Marquez ha rafforzato la propria leadership nel Mondiale MotoGP 2018 e si presenta con ottimismo al GP di Olanda che si disputerà nel weekend ad Assen. Lo spagnolo scatterà con tutti i favori del pronostico nell’Università del motociclismo, desideroso di tornare al successo dopo che Jorge Lorenzo ha vinto le ultime due gare tra Mugello e Montmelò. Il pilota della Honda sembra davvero avere una marcia in più e ha 27 punti di vantaggio su Valentino Rossi, il suo immediato inseguitore in classifica generale, e punta ad allungare ulteriormente.

Il Campione del Mondo ha dichiarato alla vigilia dell’appuntamento nella Cattedrale: “Arriviamo da una buona giornata di test in Catalogna, ma Assen è una pista molto diversa rispetto a Montmeló, quindi sarà interessante vedere come andremo. Finora siamo stati a un buon livello più o meno ovunque e siamo riusciti a ottenere buoni risultati su circuiti diversi, quindi siamo convinti di andare bene anche ad Assen. Mi piace la pista, la ‘Cattedrale’ delle corse in moto, qui i fan sono sempre molto appassionati. E’ bello avere un piccolo vantaggio nel campionato, ma la stagione è in buona parte da correre. Ci sono molti piloti per i quali il titolo è ancora possibile, quindi dobbiamo continuare a lavorare e cercare di ottenere il miglior risultato possibile“.













FOTOCATTAGNI