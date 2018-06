Marc Marquez, GP Catalogna 2018: “Voglio ripartire dopo il Mugello. Curioso di avere Lorenzo come compagno. Futuro in F1? Difficile”

Marc Marquez è reduce dalla caduta del Mugello che ha costretto il campione del mondo in carica al secondo pesante “zero” della sua stagione, ma sbarca nel circuito di casa in occasione del Gran Premio di Catalogna della MotoGP 2018 per voltare subito pagina. “Quello del Gran Premio d’Italia è stato un fine settimana davvero complicato – spiega lo spagnolo nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al weekend catalano – Sapevamo che avremmo avuto problemi, ma non in quel modo. Nel corso del Warm-up eravamo ancora veloci, ma nel pomeriggio tutto è cambiato, e abbiamo faticato soprattutto con la gomma anteriore. Nel mio caso non ho gestito le cose nel modo giusto e ho concluso con un errore pesante”.

Dalla gara di casa le aspettative di Marquez sono elevate. “Al Montmelò abbiamo da poco svolto dei test importanti, nei quali ci siamo dimostrati veloci e costanti. A livello di conformazione della pista, però, non si tratta di una delle migliori per noi, anche se nel mio caso ho conquistato diversi podi ed anche un successo nel 2014. Per noi spagnoli è il tracciato di casa, per cui non vedo l’ora di iniziare a correre”.

La notizia che ha scosso tutto il mondo della MotoGP, tuttavia, è stata l’approdo di Jorge Lorenzo al posto di Dani Pedrosa nel team Repsol Honda. Una rivoluzione che ha lasciato tutti di stucco. “Senza dubbio un grande cambiamento. Se ne va un campione come Dani Pedrosa, con il quale ho corso per tanti anni e dal quale ho imparato davvero tanto nei primi anni. Ora si apre una nuova era con Jorge Lorenzo, un altro grande pilota. Per me sarà una bella sfida e cercherò di imparare anche dal suo stile di guida. Il team ha lavorato per il meglio e ne sono contento”.

A chi gli chiedeva se per caso stesse pensando a nuove sfide, sotto forma di nuove scuderie, il numero 93 sembra avere le idee chiare, almeno pensando al presente. “Non si sa mai in questo mondo. Ora come ora voglio solo la Honda e ho rinnovato per due anni per questo motivo. Cambiare significa volere nuovi stimoli, ma al momento non sento il bisogno di cambiare aria, dato che mi trovo in un team eccezionale con un clima ideale”.

Ultima battuta sul test (a quanto pare molto positivo) disputato con la vettura da Formula Uno della Toro Rosso. “Credo che quando ho scelto le due ruote tanto tempo fa abbia fatto la scelta giusta. Sicuramente è stato bello girare al Red Bull Ring, ma una cosa è disputare un test da solo, un’altra è pensare di correre a Montecarlo. Sarebbe davvero complicatissimo. Guidare una F1 è davvero pericoloso e difficile, anche a livello di collo e gambe quando si arriva in frenata. So che Helmut Marko e Mark Webber hanno voluto scherzare su un mio possibile futuro in quella categoria, ma sono solo battute. Io penso solamente alla MotoGP”.

