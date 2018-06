Marc Marquez, GP Catalogna 2018: “L’avversario per il Mondiale? Valentino Rossi. Oggi Lorenzo imprendibile”

Marc Marquez ha conquistato un secondo posto molto prezioso nel GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha allungato il proprio vantaggio in classifica generale: ora ha 27 punti di margine su Valentino Rossi. Il pilota della Honda si è accontentato della piazza d’onore alle spalle di Jorge Lorenzo e ha preceduto il Dottore: il suo passo gara era buono ma non sufficiente per battagliare con il connazionale della Ducati per il successo al Montmelò.

Queste le dichiarazioni che il Campione del Mondo ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport: “Ho attaccato per cinque giri, poi ho visto che Lorenzo era troppo forte e che Dovizioso era cadutO: mi sono accontentato di fare 20 punti, ora ne ho 27 di vantaggio su Valentino. Abbiamo comunque fatto fatica, non so se la gomma dura era quella giusta. Nelle libere e nelle qualifiche abbiamo visto che Lorenzo ne aveva di più, fare dietro di lui 23 giri era impossibile: era meglio andare un po’ più piano. Pensavo che la gomma dura potesse darmi un vantaggio nella seconda fase di gara ma così non è stato. La Ducati era comunque più forte, era impossibile prenderli. Il mio avversario per il Mondiale? Valentino Rossi, è secondo“.













