Marc Marquez, GP Catalogna 2018: “Ci sono per la vittoria, domani attacco. Le Ducati vanno forte”

Marc Marquez ha risolto le difficoltà che sembravano essere emerse durante le prove libere ed è tornato a risplendere durante le qualifiche del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il Campione del Mondo ha conquistato un eccellente secondo posto in griglia di partenza, appena alle spalle di Jorge Lorenzo e davanti ad Andrea Dovizioso: sulla carta questi tre piloti sembrano avere una marcia in più rispetto alla concorrenza e hanno un passo gara molto interessante che potrebbe permettere loro di lottare per la vittoria.

Il centauro della Honda non si tira indietro come ci ha abituato a fare e lancia subito il guanto di sfida: “Ci sono per la vittoria, durante il weekend non si era visto che ero lì – ha dichiarato a Sky Sport al termine delle qualifiche. Tutto è stato molto strano, ma poi nel Q1 abbiamo messo a posto tutto e ci siamo. Il secondo posto va bene, qui le Ducati vanno forte“.

Lo spagnolo racconta anche il clamoroso salvataggio effettuato nel quarto turno di prove libere quando ha evitato una brutta caduta: “Sapevo che era l’ultimo giro della FP4, ho preso una buca all’ultima curva, ho litigato con la moto, sono andato nello sporco e mi sono salvato clamorosamente. Domani devo fare i conti con Lorenzo, sarà molto difficile ma proveremo a fare una bella gara. Domani attacco“.













FOTOCATTAGNI