Andrea Dovizioso, GP Catalogna 2018: “Siamo lì per giocarcela, fare la prima fila è molto difficile. Avere Lorenzo aiuta a migliorare”

Andrea Dovizioso ha disputato delle eccellenti qualifiche del GP di Catalogna 2018 e ha conquistato un ottimo terzo posto sulla griglia di partenza della settima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese sembra avere un ottimo passo gara e domani potrebbe giocarsi la vittoria con il compagno di squadra Jorge Lorenzo e con Marc Marquez, i due uomini apparsi più performanti nel corso della giornata odierna.

La Ducati ha confermato di andare molto forte sul circuito del Montmelò e il vicecampione del mondo non si è mai tirato indietro, rispondendo colpo su colpo ai due spagnoli. Lo stato d’animo del centauro italiano è raggiante come traspare dalle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport al termine del turno di qualifica: “Sono davvero molto contento. Per me fare la prima fila è molto difficile e invece abbiamo lavorato bene. Avere Lorenzo così competitivo fin dal primo turno ci ha aiutato a limare in certi punti, a capire dove dover migliorare e piano piano siamo riusciti a migliorare anche il passo. Siamo lì per giocarcela. Le gomme sono strane, dobbiamo vedere durante la gara che è molto lunga. Siamo stati veloci tutto il weekend, ma Lorenzo è partito con una extra motivazione dopo la vittoria del Mugello. Siamo riusciti a gestire bene la gomma e siamo arrivati alla gara con un buon passo, spero sia sufficiente per giocarmela con Jorge. Sono contento del lavoro che abbiamo svolto. Avere un pilota così forte come compagno di squadra ti aiuta perché ti indirizza su dove devi lavorare“.













FOTOCATTAGNI