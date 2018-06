Jorge Lorenzo, GP Catalogna 2018: “Ottimo momento di forma, devo approfittarne. Grande pole position, domani sarà difficile”

Jorge Lorenzo ha conquistato la pole position nel GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati si è scatenato durante le qualifiche sul circuito di Barcellona e ha fatto la differenza con una grandissima prestazione, mettendo in fila tutti i rivali a partire da Marc Marquez e Andrea Dovizioso con cui dovrebbe lottare per la vittoria. Dopo la vittoria conquistata al Mugello e aver firmato il contratto con la Honda, il 31enne continua a martellare e sembra totalmente rinato.

La gioia dell’ex Campione del Mondo traspare nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport al termine delle qualifiche: “Bene fare la pole position, ero abbastanza vicino lo scorso anno e questa volta ci sono riuscito. Questa qualifica è stata strana perché col primo pneumatico non c’era grip, poi ai box mi hanno detto di stare calmo e di spingere nel secondo tentativo. Ho sempre elogiato Pirelli perché hanno fatto un ottimo lavoro, ma il primo treno non riusciva a scaldarsi, non riuscivo a fare il tempo. Così ho aspettato e ho fatto la differenza quando ho montato la seconda gomma. Sto attraversando un momento positivo e devo approfittarne ma questo non vuole dire che domani sarà facile e che vincerò sicuramente. La gara sarà complicata e strana, abbiamo un bel passo e abbiamo costruito una grande base, posso mantenere un ritmo alto per tanto tempo“.













FOTOCATTAGNI