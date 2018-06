Lotta, Giochi del Mediterraneo 2018: Frank Chamizo e Simone Iannattoni in semifinale nello stile libero! Ignazio Sanfilippo in finale per il bronzo

Grande Italia nella seconda giornata di gare dedicate alla lotta in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Ben tre italiani si giocheranno le medaglie per dare linfa ad un gruppo partito col piede sbagliato, ma ripresosi per strada fino ad ergersi ai massimi livelli nelle gare odierne.

Ignazio Sanfilippo è in finale per il bronzo nella categoria -67 kg della lotta greco-romana e si giocherà una medaglia stasera contro il turco Firat dopo aver sconfitto 3-1 lo spagnolo Parra Fernandez nel primo match della pool di ripescaggio. Sanfilippo si era arreso ieri contro il francese Ozay, ma ha approfittato dell’accesso di quest’ultimo in finale per accedere ai ripescaggi e giocarsi il podio nelle gare del pomeriggio. Non è andata bene, invece, a El Mahdi Roccaro, sconfitto 8-0 dal turco Demirci nel primo incontro della pool di ripescaggio ed escluso dalla contesa per il bronzo nella categoria -97 kg della lotta greco-romana.

Ma la fascia mattutina di gare è stata contraddistinta anche dall’entrata in scena di Frank Chamizo, subito grande protagonista nella categoria -74 kg dello stile libero. Chamizo ha demolito la resistenza del maltese Galea, sconfitto 10-0 al primo turno, e poi ha approfittato del forfait del greco Binenmpaoum per accedere alla semifinale, che lo vedrà confrontarsi oggi col turco Demir Muhammet. Splendida anche la prestazione di Simone Iannattoni, che ha battuto 6-5 l’egiziano Merghany al termine di un incontro estremamente teso ed equilibrato e sarà oggi impegnato nella semifinale dei -97 kg contro il francese Francois Maxime.

Aron Caneva (-86 kg), invece, è stato sconfitto 9-0 dallo spagnolo Friev e 14-3 dal turco Bilici nel girone nordico, mentre Francesco Gaddini si è arreso al primo turno dei -65 kg contro il francese Mukhtarov, che ha prevalso con un netto 11-0. Con Sanfilippo, Iannattoni e soprattutto Chamizo l’Italia si giocherà tre carte molto preziose in chiave podio per dare ulteriore linfa ad un movimento in crescita repentina sul territorio nazionale.











Foto: UWW