LIVE Volley, Nations League 2018: Italia-Brasile in DIRETTA. Azzurre per la vittoria di lusso e chiudere in bellezza

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Brasile, match valido per la Nations League 2018 di volley femminile. Al PalaSele di Eboli (Salerno) le azzurre affronteranno la corazzata verdeoro nell’ultima giornata della prestigiosa competizione internazionale ma purtroppo non hanno più alcuna possibilità di qualificarsi alla Final Six a cui invece le sudamericane sono già ammesse.

Cristina Chirichella e compagne vanno a caccia della vittoria di prestigio per chiudere al meglio la competizione e guardare con più fiducia al prossimo futuro. Non ci sarà Elena Pietrini chiamata a giocare le Finali Scudetto U18, le bordate di Paola Egonu dovranno trascinare le ragazze del CT Davide Mazzanti che puntano all’ottava vittoria consecutiva.

Si inizia alle ore 20.00.













