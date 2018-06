LIVE Volley, Nations League 2018: Italia-Belgio in DIRETTA. Azzurre per continuare a sperare, serve la vittoria a Eboli

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, match valido per la Nations League 2018 di volley femminile. Al PalaSele di Eboli (Salerno) le azzurre se la dovranno vedere contro le Yellow Tigers nel penultimo incontro del torneo: le ragazze del CT Davide Mazzanti sono obbligate a vincere per sperare fino all’ultimo in una qualificazione alla Final Six che sembra ormai impossibile. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico, spinta dal caldissimo pubblico, contro una formazione priva della stella Van Hecke e che ha vinto soltanto tre incontri in tutto il torneo.

Cristina Chirichella e compagne vogliono infilare la settima vittoria consecutiva e sperare fino all’ultimo nel pass per gli atti conclusivi. Serviranno anche le bordate di Paola Egonu, curiosità sempre maggiore sulla schiacciatrice Elena Pietrini, Ofelia Malinov in cabina di regia e Lucia Bosetti di banda.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, match valido per la Nations League 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

(foto FIVB)