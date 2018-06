LIVE Pallamano, Italia-Croazia Giochi del Mediterraneo in DIRETTA: debutto di fuoco per gli azzurri

Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE, che quest’oggi ci porterà a Tarragona, dove l’Italia della pallamano maschile inizia infatti la sua avventura nei Giochi del Mediterraneo di Tarragona, dove nella prima giornata affronterà la temibile Croazia, che non schiera la sua miglior formazione, ma sarà tuttavia molto insidiosa, e guidata in panchina da Lino Cervar, ex allenatore proprio della Nazionale guidata ora da Riccardo Trillini.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Croazia, match valido per i Giochi del Mediterraneo 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00. Buon divertimento a tutti.

9:55 Le squadre si apprestano a scendere in campo.

9:45 La Croazia è ampiamente favorita secondo i bookmakers, ma scenderà in campo con una formazione molto sperimentale, che potrebbe rimescolare le carte in tavola.

9:40 Mancano ormai soltanto 20 minuti al via della partita, che in un girone a tre con l’Algeria sarà già decisiva ai fini della qualificazione.

