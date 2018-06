LIVE Pagelle Uruguay-Portogallo, Mondiali in DIRETTA 1-0: Cavani sblocca subito il match, assist perfetto per Suarez

Buonasera e bentrovati per le PAGELLE LIVE della sfida tra Uruguay e Portogallo, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. I campioni d’Europa in carica sono reduci da un pareggio favoloso contro la Spagna e una vittoria convincente col Marocco, ma hanno sudato le classiche sette camicie con l’Iran, rischiando l’eliminazione a tempo quasi scaduto. Ronaldo, in ogni caso, è motivato e tirato a lucido per andare fino in fondo anche nei Mondiali ed è già a quota 4 reti nel torneo. Sul fronte opposto, l’Uruguay ha dato l’impressione di essere una macchina da guerra e nel gruppo A ha collezionato tre vittorie senza mai subire gol. Cavani e Suarez saranno i trascinatori dell’attacco dei sudamericani, che fanno leva soprattutto su una difesa impenetrabile per continuare il proprio percorso. Seguite con noi, pertanto, le emozioni minuto per minuto della sfida tra Uruguay e Portogallo a partire dalle ore 20.00 attraverso le nostre PAGELLE LIVE. Buon divertimento con OA Sport!













URUGUAY

Muslera 6 – Pochi rischi per lui in avvio di gara, si disimpegna bene quando è chiamato in causa.

Caceres 6 – Tiene a bada Ronaldo e Joao Mario, limitando le sortite offensive e chiudendo ogni spiraglio in fase di copertura.

Godin 6,5 – Imperioso nel gioco aereo, imposta l’azione partendo da lontano e mette il suo carisma al servizio della squadra.

Gimenez 6,5 – Il suo feeling con Godin gli consente di coordinare i movimenti della difesa in maniera impeccabile.

Laxalt 6 – Spinta costante sulla fascia per l’esterno genoano, infaticabile stantuffo della corsia mancina, anche se in difesa non è sempre perfetto.

Vecino 6,5 – Pressing costante in mediana e tanta legna per togliere riferimenti al centrocampo lusitano.

Torreira 6,5 – Alterna la fase di impostazione con l’interdizione, provando a dettare i ritmi della manovra in mediana.

Bentancur 6 – Si destreggia con qualità e fraseggia con il carisma di un veterano nel cuore della manovra della Celeste.

Nandez 6 – Spinge spesso sulla fascia, ma evita incursioni avventate per evitare di lasciare buchi in fase di copertura.

Cavani 7,5 – Fa salire la squadra con la sua abilità nel gioco spalle alla porta e trova un gran gol con un preciso colpo di testa sotto misura. Un lottatore nato, si avventa su ogni pallone con grinta e agonismo.

Suarez 7 – Fatica a trovare lo spazio per attaccare la profondità, ma aiuta i compagni nel giro palla e serve a Cavani uno splendido assist. Sfiora anche il gol su punizione, ma Rui Patricio è attento e respinge.

All.: Tabarez 6,5 – Conferma l’assetto che ha fatto la differenza nelle precedenti uscite e Cavani premia la sua scelta con un gran gol.

PORTOGALLO

Rui Patricio 6,5 – Non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Cavani ed evita il raddoppio respingendo una punizione insidiosa di Suarez.

Pereira 5 – Si perde Cavani in occasione del gol dell’Uruguay, mostrando subito i suoi limiti difensivi. Fuori fase per tutto il primo tempo.



Pepe 5,5 – Non è impeccabile nel gestire la linea del fuorigioco quando Cavani e Suarez disorientano la difesa in occasione del gol.



Fonte 5,5 – Non riesce a contenere le avanzate di Suarez e va in bambola nelle fasi iniziali del match.



Guerreiro 6 – Prova a spingere sulla fascia, ma non riesce quasi mai ad essere incisivo con le sue scorribande.



Adrien Silva 5,5 – Tiene bene la posizione in mediana e prova a fraseggiare con i compagni, tuttavia poco ispirati.



Carvalho 5 – Ci mette il fisico per tenere a bada Cavani e compagni, ma con risultati tutt’altro che incoraggianti.



Bernardo Silva 5,5 – Limita le sue incursioni in avvio di gara per contenere le avanzate degli scatenati sudamericani.



Joao Mario 5 – Un ectoplasma nelle prime fasi del match. Poco presente in fase di pressing e quasi nullo in zona d’attacco.



Guedes 6 – Cerca di creare scompiglio nella difesa con un paio di belle giocate, ma le sue conclusioni verso la porta sbattono contro il muro eretto dalla difesa.



Cristiano Ronaldo 6 – E’ il più attivo dei suoi e prova a più riprese ad andare al tiro senza grande successo. Una sua conclusione a rete viene bloccata centralmente da Muslera.



All.: Santos 5,5 – Rinuncia a Quaresma per adottare un assetto più accorto, ma i suoi ragazzi prestano il fianco alla verve dell’Uruguay.



mauro.deriso@oasport.it

