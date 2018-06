LIVE Pagelle Egitto-Uruguay, Mondiali 2018 in DIRETTA: i voti della partita

Le PAGELLE LIVE di Egitto-Uruguay, secondo incontro dei Mondiali di calcio 2018. Clicca qui per seguire la DIRETTA LIVE. Chi vince raggiunge la Russia in testa alla classifica del girone A. Tanta attesa per Mohamed Salah: la stella polare dei Faraoni parte in panchina a causa delle sue condizioni fisiche non ancora al top, a seguito dell’infortunio alla spalla subito in finale di Champions League. Dall’altro fronte, riflettori puntati sulla coppia gol Cavani-Suarez, ma attenzione anche agli “italiani” in linea mediana, con Betancur (Juventus) e Vecino (Inter) in campo dal primo minuto.

Tutto pronto dunque al Central Stadium di Ekaterinburg (Russia), dove l’arbitro olandese Bjorn Kuipers fischierà l’inizio del match tanto atteso alle ore 14:00.

EGITTO

Mohamed El Shenawy: 6. Impegnato per la prima volta da Cavani. Il tiro è debole e lui para senza problemi. Sicuro e ben piazzato sui cross di Nandez e Varela

Ahmed Fathi: 6,5. Dalla sinistra il Matador è una furia, ma il capitano evita che il numero 21 uruguaiano possa mettere il pallone nel rettangolo di gioco. Si mette in luce anche in fase offensiva con qualche cross in mezzo all’area avversaria, anche se di qualità migliorabile

Ali Gabr: 6,5. Il difensore centrale egiziano sta contrastando ottimamente le minacce della Celeste, prima in auto a Hegazy sul tiro di Cavani, poi sulla conclusione in area di Suarez. Ma che salvataggio di testa sul tiro a volo di Cavani al 23′!

Ahmed Hegazy: 6. Fa più fatica del compagno in difesa a marcare la coppia d’attacco della nazionale uruguaiana. Ma se la cava lo stesso.

Mohamed Abdel-Shafy: 5,5. Dalla destra Nandez e Varela fanno quel che vogliono, fortunatamente finora poche azioni da quella fascia ha raggiunto uno dei due attaccanti, e quando è successo Hegazy e Gabr erano sempre pronti

Mohamed Elneny: 6. Molta precisione nei passaggi, ma soltanto uno chiave. Segnale che il compito dei due mediani è cercare di aiutare la difesa piuttosto che far partire azioni pericolose.

Tarek Hamed: 6. Un po’ più in luce in fase offensiva del suo compagno di squadra, anche se il suo unico tiro dalla distanza viene murato.

dal 50′ Sam Morsy: s.v.

Amr Warda: 6. Le idee sono buone, la tecnica a volte lascia un po’ a desiderare. Tutto sommato sta costruendo bene come i suoi compagni nel reparto offensivo

Abdallah El-Said: 6. Personalità sulla trequarti, ma cerca troppo spesso il fallo quando vuole puntare l’uomo.

Mahmoud Trezeguet: 6,5. Incute paura ad inizio partita nell’area di rigore celeste, anche se poi la sua unica conclusione è smorzata dalla difesa avversaria. Si inserisce bene, buone qualità tecniche individuali. Manca solo quel quid : un tiro in porta.

Marwan Mohsen: 5,5. Davanti è quello un po’ più spento tra i suoi compagni di squadra nella prima mezz’ora. Al 27′ ha la prima occasione sui suoi piedi, ma la conclusione è debole e preda facile di Muslera.

Dal 63′ Kahraba: s.v.

URUGUAY

Fernando Muslera: 6. Gli unici momenti in cui ha la sfera tra le sue braccia è quando raccoglie il tiro debole di Mohsen e sulla pronta uscita sul cross di Warda al 29′ e in occasione di un’uscita su cross di Warda sempre nel primo tempo. Per il resto ci pensa sempre la retroguardia a sventare pericoli.

Martin Caceres: 5,5. Sta commettendo qualche errore di troppo in controllo palla, Godin è costretto anche al fallo per evitare un minaccioso contropiede

Diego Godin: 6. Costretto a svolgere pure i compiti del compagno di squadra precedentemente preso in causa, il quale non è in partita nei primi quindici minuti di gioco. A volte è costretto ad agire contro le regole.

Josè Gimenez: 6. Come il compagno di reparto, rende meno pericolose le azioni minacciose dell’Egitto. Quando la palla è in area il difensore sente molto la tensione e non rischia mai

Guillermo Varela: 5,5. Non bene in fase difensiva, nella quale Trezeguet lo sta sovrastando. Lievemente meglio in attacco, bene nell’uno contro uno nel confronto con Abdel-Shafi.

Giorgian De Arrascaeta: 6. Poco conosciuto in Europa, ma il giocatore del Cruzeiro mette subito in mostra le proprie abilità tecniche con palla al piede. Il meno prevedibile tra i suoi compagni. Tabarez è costretto a sostituirlo perché non riesce ad incidere.

Dal 59′ Cristian Rodriguez: s.v.

Matias Vecino: 5,5. Poca precisione nei passaggi, errori in fase di impostazione. L’ultimo a fine primo tempo rischia di far partire una potenziale azione che avrebbe potuto portare in vantaggio i Faraoni

Rodrigo Betancur: 6. Meglio dell’interista nella precisione dei passaggi e per personalità: il centrocampista bianconero si propone di più nei dribbling e nell’uno contro uno.

Nahitan Nàndez: 5,5. Se si vanno a vedere le statistiche, notiamo che nessun Cross è arrivato alla testa delle due punte. Il motivo? Troppo prevedibile e macchinoso, cerca solo il cross.

Dal 59′ Carlos Sanchez: s.v.

Edinson Cavani: 6,5. Sinora è il più propositivo e l’unico pericoloso tra i compagni di squadra in maglia bianca. Suo il primo tiro in porta, sporcando i guanti a El-Shenawy; precisissimo il lancio per Suarez a inizio ripresa, peccato che il giocatore del Barcellona sprechi tutto

Luìs Suarez: 4,5. Si mangia le occasioni più ghiotte della partita: la prima al 23′ a due passi dalla porta colpisce malissimo il pallone mandandolo all’esterno della rete; la seconda, ad inizio ripresa, a tu per tu con l’estremo difensore servito alla perfezione da Cavani













