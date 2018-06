LIVE Pagelle Brasile-Svizzera, Mondiali 2018 in DIRETTA: 1-1. Magia di Coutinho, risponde Zuber con un gran colpo di testa

Buonasera e benvenuti alle pagelle live di Brasile-Svizzera, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. La Seleção arriva a questa rassegna iridata come favorita assoluta per la conquista del titolo. La squadra allenata da Tite e trascinata in campo dalla stella Neymar è pronta a far vedere subito tutta la sua classe in questo torneo. Di fronte si troverà però un avversario ostico, visto che gli elvetici possono contare su una formazione solida e molto esperta.

La compagine carioca proverà a riscattare la delusione per la clamorosa sconfitta rimediata quattro anni fa in casa contro la Germania, che riuscì a prevalere con un incredibile 7-1 in semifinale. Sul fronte opposto, però, la Svizzera sembra attrezzata per imbrigliare l’armata brasiliana e cercherà di chiudere gli spazi e di imporre la propria fisicità contro un Brasile che stavolta sembra dotato anche di un assetto tattico decisamente equilibrato.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle pagelle di Brasile-Svizzera, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Si inizia alle ore 20.00. Buon divertimento con la nostra diretta live! (Foto: Laszlo Szirtesi / shutterstock)













BRASILE 6,5

Alisson, 6: inoperoso nella prima frazione, bruciato da Zuber in avvio di ripresa.

Marcelo, 6,5: partecipa alla manovra offensiva, ben amministrando nella fase difensiva.

Miranda, 6: forse un po’ troppo lezioso in fase di allegerimento.

Silva, 6,5: bene in difesa, si fa vedere sui piazzati della sua squadra, rendendosi anche pericoloso.

Danilo, 6: si vede poco in fase di costruzione, benino dietro.

Paulinho, 6: favorito da un rimpallo, per poco non trova il colpo da biliardo dopo pochi minuti (dal 67′ Renato Augusto, 6).

Casemiro, 6,5: grazie anche all’aiuto dei compagni di squadra, domina la partita a centrocampo (dal 60′ Fernandinho, 6).

Neymar, 6.5: il primo verdeoro ad accendersi, Xhaka, discutibilmente, non viene ammonito dal direttore di gara. Anche Behrami e Lichtsteiner non lo trattano con i guanti bianchi.

Coutinho, 8: al 20′ trova un gol da cineteca. Un gran tiro a giro dai venti metri che bacia il palo e si deposita in fondo al sacco. Prodezza che rivedremo a lungo.

Willian, 6: aiuta in fase di marcatura in mezzo al campo, dando una mano ai compagni assieme a Coutinho, aspettando gli elvetici, in fase di non possesso, con una linea a 4.

Gabriel Jesus, 6: si sveglia nel finale della prima frazione, fa a sportellate ma concretizza poco.

All.: Tite, 6,5: la sua squadra cresce col passare dei minuti, poi Coutinho tira fuori il coniglio dal cilindro.

SVIZZERA 6

Sommer, 6,5: tocca quel tanto che basta per disinnescare il tentativo di Paulinho. Nulla può sul gran tiro di Coutinho.

Lichtsteiner, 6,5: con le sue sovrapposizioni in avvio offre valide alternative alla manovra elvetica.

Schar, 6,5: alza il muro dopo il pari.

Akanji, 6,5: placa bene la verve del subentrato Renato Augusto.

Rodriguez, 6: partita senza infamia e senza lode per lui.

Behrami, 5.5: la partita in mezzo al campo la vince il Brasile, lui si sbatte ma non può nulla. Ammonito, lascia il campo a metà ripresa (dal 71′ Zakaria, 6).

Xhaka, 5.5: si arrangia su Neymar in avvio, l’arbitro lo grazia.

Shaqiri, 6,5: inizia bene, senza timori reverenziali. Prova subito ad ispirare Dzemaili.

Dzemaili, 6: si fa vedere in avanti, cerca di far male ma in avvio non è preciso.

Zuber, 6.5: punisce l’estrema sufficienza verdeoro con un perentorio stacco di testa su corner.

Seferovic, 6: sui piazzati del Brasile dà una mano alla retroguardia, ma non gli arrivano palloni giocabili in attacco.

All.: Petkovic, 6: la sua formazione in campo è ordinata, ma dopo la gran giocata di Coutinho non ha la forza di reagire.













Foto: Laszlo Szirtesi / shutterstock

